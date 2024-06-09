Поддерживая Украину, мы демонстрируем миру свою силу, – Байден

Соединенные Штаты и Франция поддерживают Украину в борьбе против агрессии Российской Федерации. Таким образом, эти страны демонстрируют миру силу союзнических отношений.

Такое заявление сделал президент США Джо Байден. Об этом он сказал в субботу во время совместного выступления с президентом Франции Эммануэлем Макроном после французско-американских переговоров.

"На этой неделе мы еще раз продемонстрировали миру силу союзников – чего мы можем достичь, когда будем действовать сообща. Именно это иллюстрируют отношения между Францией и США. Мы видим это на примере Украины: наши обе страны поддерживают украинский народ, борющийся с жестокой путинской агрессией", – отметил американский лидер.

Байден напомнил, что накануне объявил о предоставлении Украине новой помощи в области безопасности на сумму 225 млн. долларов. Это уже шестой пакет помощи, предоставленный США с момента принятия закона о национальной безопасности в начале этого года.

"Жаль, что мы не смогли сделать это полгода раньше, но добились этого, выделив Украине дополнительную помощь в размере 61 млрд долларов", – сказал он.

Президент США поблагодарил Францию и европейских союзников за их лидерскую позицию в поддержке Украины, отметив, что ЕС выделил более 107 млрд долларов от начала полномасштабной войны.

"Мы знаем, что произошло бы, если бы Путину удалось покорить Украину. Путин не остановится на Украине. Речь идет не только об Украине, а о гораздо больше, чем Украина. Вся Европа находится под угрозой. Мы не позволим этому произойти. Соединенные Штаты стоят рядом с Украиной", – отметил он.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил, что на саммите НАТО в Вашингтоне Украина получит мощную поддержку. Это будет способствовать евроатлантической интеграции нашего государства.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас есть две страны, которые скептически настроены по поводу перспектив членства Украины в НАТО. По его словам, эти государства боятся некой эскалации со стороны России.

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