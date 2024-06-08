'Поделился откровенной оценкой': в Белом доме рассказали детали переговоров Зеленского и Байдена в Париже

В ходе встречи во французском Париже 7 июня президент Украины Владимир Зеленский поделился с лидером США Джо Байденом "очень откровенной оценкой ситуации на поле боя". Последний заверил украинского коллегу в непреклонности дальнейшей поддержки.

Детали переговоров рассказал советник Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ. Однако более подробную информацию он объявлять не стал из-за риска обнародовать вещи, "которые могут усложнить оборону Украины на поле боя".

"Он (Зеленский. - Ред.) поделился с президентом Байденом очень откровенной оценкой происходящего, а также давления, которое они (украинцы - ред.) продолжают испытывать, особенно на востоке, на Донбассе", – отметил представитель Белого дома.

Он добавил, что пакеты военной помощи, переданные США Украине, уже помогли Силам обороны получить некоторые преимущества на поле боя и остановить продвижение врага на Харьковщине, хотя впереди еще длительная борьба.

Также, по словам Кирби, Байден в очередной раз заверил Зеленского, что "они будут и дальше иметь нашу поддержку".

Напомним, Зеленский встретился с Байденом во Франции 7 июня. В ходе переговоров американский лидер объявил о новом пакете оружия для Украины на сумму 225 миллионов долларов.

"Спасибо за то, что США с Украиной. Это необходимо нашему народу для ощущения, что мы не одиноки – мы с вами, с нашим стратегическим партнером. Ценим лидерскую поддержку Соединенными Штатами Украинской формулы мира", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Байден во время встречи с Зеленским попросил прощения за многомесячную задержку в поставках оружия войску Украины. Он также заверил, что американский народ и дальше будет поддерживать украинцев.

– Во время публичной речи на праздновании 80-летия высадки войск союзников на берегах Нормандии Байден также заверил, что США и НАТО "мощно стоят рядом с Украиной". Он подчеркнул, что союзники не откажутся от поддержки нашего государства в его борьбе против российской агрессии.

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