Подготовка перед штурмом: украинские разведчики показали свежее видео из несокрушимого Бахмута

В сети появилось новое видео с восточной части несокрушимого украинского Бахмута. На кадрах – наша артиллерия проводит подготовку перед штурмом.

Видео дня

Их опубликовали в Facebook батальона разведки "Скала". Видео сняла аэроразведка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Силы ВСУ по всей линии фронта борются, стоят скалой и вгрызаются зубами в каждый метр родной земли", – отметили в сообщении.

Напомним: аналитики американского Института изучения войны сообщили, что несмотря на успехи российских войск в Соледаре Бахмутского района Донецкой области, они все еще далеки от оперативного окружения Бахмута. Силы обороны Украины в городе по-прежнему будут иметь линии связи, даже если оккупанты перережут трассу.

По словам аналитиков, для того, чтобы эффективно перерезать украинские наземные линии связи в городе, российские силы должны установить контроль над трассой T0513 Северск – Бахмут (в 7 км к западу от самой дальней точки подтвержденного российского наступления в районе Соледара) и по крайней мере выйти на шоссе E40 Славянск – Бахмут (13 км от самой дальней точки).

Под Бахмутом в Донецкой области сейчас идут самые ожесточенные бои с российскими захватчиками. Воины сил специальных операций Вооруженных сил Украины показали, как они встречают противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– бойцы Луганского пограничного отряда поздравили украинцев с Рождеством. В подарок они показали кучи тел наемных убийц ПВК "Вагнера", которые пришли в нашу страну воевать;

– защитники Украины из ДПС рассказали, как остановили продвижение вражеской пехоты в одном из направлений под Бахмутом Донецкой области. Снайперы ликвидировали командира вражеской группы и пулеметчика, после чего захватчикам пришлось бежать.

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