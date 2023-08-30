Подход будет комплексным: до конца года Верховная Рада примет весь пакет законов по реформированию ВВК

В Украине запланирована крупная комплексная реформа работы военно-врачебных комиссий (ВВК). Для этого до конца текущего года Верховная Рада примет весь комплекс необходимых документов.

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Об этом в среду, 30 августа, в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, весь законодательный пакет – это 5-7 документов, в настоящее время принято уже 2 закона по ВВК.

"Мы пытаемся выяснить все коррупционные риски и в целом проанализировать ошибки и неудобства в системе ВВК. Поэтому ожидается немало изменений в соответствующее законодательство. Я думаю, что к новому году весь пакет документов будет принят", – сказал Арахамия.

Сейчас депутаты активно двигаются в этом направлении, сотрудничая с несколькими специализированными ветеранскими организациями.

"Мы хотим провести такую комплексную реформу, которая позволит сделать систему работы ВВК как можно более удобной для граждан, а для тех, кто хочет купить те или иные результаты, сделать невозможными соответствующие действия", – заявил глава фракции "СН".

Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа провел заседание Совета национальной безопасности и обороны насчет деятельности военно-врачебных комиссий. На заседании говорилось об итогах проверки всей системы ВВК по стране.

Глава государства сказал, что по ее результатам будут сделаны выводы относительно тех лиц, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу за время с начала полномасштабной агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине иногда случаются случаи, когда на ВВК больного признают "пригодным" к военной службе. В случае если лицо, у которого действительно есть проблемы со здоровьем, столкнулось с такой ситуацией, оно имеет право обжаловать это решение.

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