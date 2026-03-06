Поднялся дым: в Краснодарском крае атакованы подстанция и нефтебаза. Видео

Ночью и утром 6 марта неизвестные беспилотники атаковали город Абинск, что в Краснодарском крае. Под ударом оказались подстанция и нефтебаза.

Местные Telegram-каналы публикуют фотографии и видео последствий атаки. На обнародованных в сети фото видно дым, поднимающийся над городом.

Известно, что в результате атаки повреждена трансформаторная подстанция в районе хутора Бережного. На месте вспыхнул пожар. По информации местных властей, люди не пострадали.

Подстанция играет важную роль в магистральных сетях напряжением 500 кВ. Также объект обеспечивает передачу электроэнергии в направлении Тамани.

Вместе с тем глава Абинского района сообщил, что из-за атаки неизвестных беспилотников не будут работать школы и детские сады. Кроме того, в учреждениях культуры отменили мероприятия.

Напомним, поздно вечером 5 марта БПЛА атаковали российских оккупантов в Севастополе, что во временно оккупированном Крыму. В городе работала противовоздушная оборона, прогремели взрывы, после чего часть районов осталась без электроэнергии и мобильной связи.

Также OBOZ.UA сообщал, в ночь с 4 на 5 марта в страну-агрессора России в очередной раз посетили неизвестные беспилотники. Из-за атаки дронов в Саратове и Энгельсе случились перебои со светом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!