Поднялся дымовой "гриб": бойцы бригады "Червона Калина" точным ударом уничтожили вражеский склад БК. Видео

Силы обороны Украины показали, как подорвали склад боеприпасов российских захватчиков в Запорожской области. Прицельный удар нанесла артиллерия Гвардии наступления.

Операцию совершили благодаря военнослужащим-нацгвардейцам из бригады "Червона Калина". Об этом в Telegram сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

На своем канале 28 сентября он поделился кадрами выстрела и попадания по цели. Когда именно был снят ролик, не уточняется (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На Запорожском направлении артиллеристы НГУ обнаружили и нанесли удар по складу с боеприпасами противника. Прямое попадание повлекло за собой детонацию боекомплекта оккупантов", – сказано в сообщении.

Видео дня

На видео зафиксировано, что "бавовна" на складе вызвала сильный взрыв и огромный столб дыма.

Как писал OBOZREVATEL:

– В течение 27 сентября Силы обороны Украины лишили ВС РФ еще 330 наемников и 90 единиц военной техники и оружия.

– Более детальную статистику потерь российских захватчиков можно найти в официальной сводке Генерального штаба ВСУ по ссылке.

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