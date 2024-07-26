Поднялся столб дыма: защитники Украины взорвали склад БК оккупантов и разнесли позиции российских дронщиков. Видео

Украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов и снижать способность армии РФ к ведению боевых действий. На одном из направлений операторы дронов из подразделения "Тотем" 72 ОМБр подорвали вражеский полевой склад с боеприпасами.

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Также они поразили позицию российских операторов БПЛА. Видео поражений опубликовал общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко.

"Подразделение Тотем 72 ОМБр точным сбросом подорвало тайник с боеприпасами, был виден красивый гриб", – написал он.

Судя из столба дыма, поднявшегося над пораженным полевым складом россиян, захватчики успели накопить там немало боеприпасов.

"А еще воины разнесли место нахождения российских операторов БПЛА", – добавил Стерненко, опубликовав видео поражения.

Напомним, ранее стало известно, что украинские партизаны ликвидировали склад БК оккупантов под Мариуполем, подкупив одного из захватчиков. Кроме желания подзаработать, захватчика на поджог склада толкнула страсть.