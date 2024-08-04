Подожгли релейный шкаф на железной дороге: агенты 'Атеш' отчитались о диверсии в Макеевке. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели диверсию в оккупированной Макеевке в пригороде Донецка. В результате был сожжен релейный шкаф на железной дороге, по которой оккупанты подвозят боеприпасы, военную технику и личный состав.

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Об этом 4 августа сообщили в Telegram-канале "Атеш". Также были опубликованы фото и видео результатов диверсии на объекте оккупантов.

"Наш агент поджег релейный шкаф на железной дороге, протягивающейся через весь Калининский и Буденновский районы оккупированного Донецка", – говорится в сообщении.

В "Атеш" добавили, что путь в сторону Торецка и Прогресса служит для войск РФ логистическим хабом для подвоза боеприпасов, военной техники и личного состава.

Координаты объекта: 48.037500, 37.876028.

"Мы продолжаем вести борьбу против оккупантов. Если твои взгляды и идеология совпадает с нашими – добро пожаловать в наше движение!" – заявили в "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны обнаружили пункт управления ФСБ РФ, обустроенный в санатории "Черноморье" оккупированной Ялты. На территории зафиксировано присутствие до 50 человек и около 15 автомобилей российской спецслужбы.

Также партизаны "Атеш" выследили ЗРК С-300 в Гагаринском муниципальном округе в Севастополе. Объекты комплекса расположены в парковой зоне "Черноморское подворье".

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