Агенты "Атеш" обнаружили пункт управления ФСБ в оккупированной Ялте. Фото
Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" обнаружили пункт управления ФСБ во временно оккупированной Ялте. Его оккупанты обустроили в санатории.
Об этом сообщила пресс-служба движения. "Наши агенты продолжают отслеживать действия оккупантов", – говорится в сообщении.
Выяснилось, что россияне обустроили штаб ФСБ в санатории "Черноморье" в Ялте. На территории зафиксировано присутствие до 50 человек и около 15 автомобилей ФСБ.
Согласно полученной информации, туда прибыла комиссия из Москвы, занимающаяся поиском партизанских движений на полуострове.
"Мы на шаг впереди", – подчеркнули агенты.
Напомним, ранее украинские и проукраинские партизаны по движению сопротивления "Атеш" выследили зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны С-300 в Гагаринском муниципальном округе в Севастополе. Объекты комплекса расположены в парковой зоне Севастополя "Черноморское подворье".
Также партизаны "Атеш" провели разведку территории Казанского порохового завода в России. Агенты несколько дней изучали враждебное оборонно-промышленное предприятие, охраняемое росгвардейцами.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Иркутской области России участники "Атеша" разведали предприятие, работающее на военно-промышленный комплекс страны-агрессора. Речь идет о заводе полимеров, который россияне прикрыли антидроновой защитой.
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