Агенты 'Атеш' обнаружили пункт управления ФСБ в оккупированной Ялте. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" обнаружили пункт управления ФСБ во временно оккупированной Ялте. Его оккупанты обустроили в санатории.

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Об этом сообщила пресс-служба движения. "Наши агенты продолжают отслеживать действия оккупантов", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что россияне обустроили штаб ФСБ в санатории "Черноморье" в Ялте. На территории зафиксировано присутствие до 50 человек и около 15 автомобилей ФСБ.

Согласно полученной информации, туда прибыла комиссия из Москвы, занимающаяся поиском партизанских движений на полуострове.

"Мы на шаг впереди", – подчеркнули агенты.

Напомним, ранее украинские и проукраинские партизаны по движению сопротивления "Атеш" выследили зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны С-300 в Гагаринском муниципальном округе в Севастополе. Объекты комплекса расположены в парковой зоне Севастополя "Черноморское подворье".

Также партизаны "Атеш" провели разведку территории Казанского порохового завода в России. Агенты несколько дней изучали враждебное оборонно-промышленное предприятие, охраняемое росгвардейцами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Иркутской области России участники "Атеша" разведали предприятие, работающее на военно-промышленный комплекс страны-агрессора. Речь идет о заводе полимеров, который россияне прикрыли антидроновой защитой.

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