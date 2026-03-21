Подросток, который спас мать после ракетного удара, снова попал под вражеский обстрел в Сумах. Фото

В Сумах во время атаки российского беспилотника ранения получил 16-летний подросток, который ранее уже пережил ракетный удар и спас свою мать. Парень оказался вблизи места попадания, когда направлялся домой.

Сейчас он находится на лечении после тяжелых травм. Об этом сообщает Кордон.Медиа.

По имеющейся информации, инцидент произошел 18 марта в Сумах вблизи здания ТЦК, которое атаковал российский беспилотник. В момент удара подросток Максим находился возле остановки общественного транспорта. Он шел домой, однако из-за взрыва получил серьезные ранения – обломки повредили лицо.

О ранении сына его мать узнала по телефону – ей позвонил волонтер, который первым оказал парню домедицинскую помощь. Еще до госпитализации Максим успел продиктовать номер матери, что позволило быстро связаться с семьей.

В результате атаки подросток получил тяжелые травмы и сначала находился в реанимации. Позже его состояние удалось стабилизировать, после чего парня перевезли в Киев для дальнейшего лечения в больнице "Охматдет". По словам врачей, ему необходимо установить металлическую пластину в щеку и пройти длительную реабилитацию.

Это уже второй случай, когда Максим попадает под обстрел. В апреле прошлого года он вместе с матерью оказался в автобусе во время ракетного удара по Сумах. Тогда женщина получила тяжелые травмы, а подросток самостоятельно вытащил ее из поврежденного транспорта.

После того обстрела Максим также пострадал, и врачи запретили ему заниматься спортом. Несмотря на это, он пытался вернуться к тренировкам.

"Он был очень перспективным спортсменом, я всегда делал на него большие ставки. Максим занимал призовые места, на каждом соревновании был на пьедестале. Прошлогоднюю атаку он пережил очень тяжело. Спорт пришлось поставить на паузу, но он все равно приходил на тренировки и хотел вернуться", – рассказал его тренер Владимир Стрельченко.

Впрочем, после нового обстрела парня ждет длительное лечение и восстановление. В благотворительном фонде, который ранее помогал семье, сообщили, что снова присоединились к поддержке Максима. Также там отмечают важность навыков домедицинской помощи, ведь именно они помогли спасти жизнь подростка.

Всего во время атаки 18 марта были повреждены здания и жилые дома вблизи места попадания. Кроме Максима, ранения получила еще одна женщина, которая находилась рядом.

