Подтопленными остаются 39 населенных пунктов Херсонщины: спасатели откачивают воду, несмотря на российские обстрелы. Фото

Работники спасательных служб продолжают откачивать воду с затопленных территорий Херсонщины. Но даже несмотря на это, подтопленными остаются 39 населенных пунктов региона.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram. Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсонскую область даже во время спасательных работ.

"14 суток, когда россияне взорвали Каховскую ГЭС. Две недели ликвидаторы крушения делают все возможное, чтобы восстановить пострадавшие регионы", – пишет Клименко.

Он отметил, что вода продолжает отступать, но подтопленными все еще остаются 39 населенных пунктов и 818 домов.

"Наши спасатели за сутки откачали около 24 тысяч кубометров воды. Эвакуировали 3 773 человека и 284 животных. К сожалению, погибли 18 человек. 14 – от утопления, 4 – от огнестрельных ранений во время эвакуации. Пропавших без вести – 31 человек. Ищем каждого", – отметил министр внутренних дел Украины.

Он также добавил, что несмотря на постоянные обстрелы, украинские спасатели продолжают работать дальше – доставлять еду, восстанавливать коммуникации и помогать людям.

Отметим, ранее в ООН уже жаловались, что Россия не пускает ее представителей на левый берег Херсонщины. При этом в организации заявили, что там целый каскад проблем.

Как сообщал OBOZREVATEL, после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на юге Украины произошла масштабная экологическая катастрофа. В частности, в Херсонской области фиксируется массовый мор рыбы.