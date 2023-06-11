В ООН пожаловались, что Россия не пускает ее представителей на левый берег Херсонщинской области. При этом в организации заявили, что там целый каскад проблем.

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Об этом сообщает АР. Отмечается, что гуманитарная ситуация в Украине значительно хуже, чем до обрушения Каховской плотины. Заместитель генерального секретаря Мартин Гриффитс заявил, что 700 000 человек нуждаются в питьевой воде.

По его словам, разрушительные последствия наводнения в одной из самых важных житниц мира почти неизбежно приведут к сокращению экспорта зерна, повышению цен на продовольствие во всем мире и меньше еды для миллионов нуждающихся

"Это вирусная проблема. Но правда в том, что это только начало видения последствий этого поступка", – сказал Гриффитс.

Как известно, Украина удерживает западный берег Днепра, но российские войска контролируют низменный восточный берег, который более уязвим для затопления. Плотина и водохранилище, необходимые для пресной воды и ирригации на юге Украины, находятся в Херсонской области, которую РФ оккупировала в прошлом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС по указанию диктатора Владимира Путина. Подрыв был совершен 6 июня взрывчаткой, которую они заложили еще осенью 2022 года.

В Конгрессе США заявили, что не поверили выдумкам россиян о том, что они якобы не причастны к подрыву Каховской ГЭС в Херсонской области, что привело к потопам и экологической катастрофе. Российского диктатора Путина, который начал полномасштабное вторжение в Украину, там назвали лжецом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и ООН договорились об эвакуации мирных жителей с левого берега Херсонской области. В свою очередь страна-террорист Россия якобы должна предоставить гарантии безопасности.

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