Подтвердилось повреждение радиопрозрачных куполов РЛС оккупантов под Евпаторией. Спутниковые фото
Спутниковые снимки подтвердили повреждения РЛС российских оккупационных войск вблизи села Уютное под Евпаторией (Крым, Украина). Оба радиопрозрачных купола подверглись разрушениям.
Фотографиями от Planet Labs поделились "Схемы" и "Крым.Реалии" (проекты "Радио Свобода"). Отметим: речь идет об обстреле, осуществленном Силами обороны Украины 9 марта 2026 года.
Сравнение фотографий, сделанных спутником до удара и после (а именно 11 марта) очевидно и свидетельствует о том, что операция украинских защитников была успешной.
Что предшествовало
Telegram-канал "Крымский ветер" ранее сообщал, что эти объекты были атакованы. Согласно его информации, под удар попали РЛС "Небо-У" и "Оборона-14".
Антенна "Небо-У", как заявляли очевидцы, повалена на землю и не работоспособна. "Оборона-14" на момент фиксации также не работала. "Два радиопрозрачных купола, под которыми спрятаны РЛС, похожи на решето", – отмечал Telegram-канал.
"Оборона-14" – это модифицированная советская РЛС, а вот "Небо-У" – одна из самых современных и самых дорогих в российских войсках ПВО, стоит около 100 миллионов долларов США. Какие РЛС были спрятаны под радиопрозрачными куполами – это должна знать украинская разведка", – рассказал "Крым.Реалии" на условиях анонимности военный эксперт из Крыма, бывший украинский офицер, подполковник запаса.
Добавим: радиопрозрачные укрытия выполняются обычно из стеклопластика, прикрывая антенны и радиосистемы без потери сигнала.
Обстрел в районе села Уютное в ночь на 9 марта, видеофиксация от жителей Крыма:
В ССО Украины также подтверждали удары по оккупированному Крымскому полуострову 9 марта. Военные заявляли, что поразили четыре радиолокационные станции противника: 5Н84А "Оборона-14", РЛС "Небо-У" и еще две РЛС в радиопрозрачных куполах в оккупированной Евпатории.
Как писал OBOZ.UA:
– Вечером 20 марта добрые дроны начали атаку законных целей на территории временно оккупированного Крыма. Звуки взрывов, работу противовоздушной обороны и зарево в небе зафиксировано в Симферопольском районе.
– В ночь на 19 марта Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российского военно-промышленного комплекса в Крыму. В районе Фиолентовского шоссе был поражен Инновационный центр производственно-технического предприятия "Гранит", который входит в состав концерна "Алмаз-Антей".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!