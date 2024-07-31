Важный успех украинских воинов, заслуживающий высших государственных наград. В Черниговской области подразделением ВСУ уничтожена группа Сил специальных операций ВС РФ из состава Центра специального назначения "Сенеж".

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Знищено на місці пʼять російських офіцерів - "Сенеж" комплектується повністю кваліфікованими офіцерськими кадрами, це еліта еліт ЗС РФ. Усі пʼять тіл залишились на місці бою, допомога до них не прийшла. Взяті цінні трофеї.

Російський спецназ заходить через кордон тільки після ретельної розвідки та з застосуванням дронів, радіоелектронної розвідки, і раніше жодної диверсійної групи росіян знищити у повному складі не вдавалось.

Ворог досвідчений, має перевагу у засобах розвідки, має високий рівень індивідуальної підготовки, добре маскується, обдумує маршрути своїх операцій і діє гнучко.

Щоб впіймати на заході в Україну диверсантів, треба було організувати якісну розвідку, аналіз даних, приховано організувати засідку або спостережний пост на ймовірних маршрутах, якісно підготувати бійців, забезпечити їх обладнанням для нічного та денного бою з спецназом, тривалий час полювати на ворога не сподіваючись на миттєвий успіх, діючи постійно приховано, і при тому зберігаючи боєздатність та готовність до миттєвого контакту. Важка, кропітка та неймовірно енерго затратна робота, але українські воїни це зробили, і ворогу вперше вдалось завдати важкі втрати.

Цей подвиг українських воїнів має бути відзначений як зразок правильної організації контрдиверсійноі боротьби, досвід розповсюджений по усьому кордону.