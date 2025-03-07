Погиб по дороге с работы: в Кривом Роге простились с мужчиной, которого убила Россия ударом по гостинице. Фото

В Кривом Роге простились с Юрием Гусаком, погибшим в результате российской атаки по гостинице, 5 марта. Мужчина как раз проходил мимо места, куда попала вражеская ракета.

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Об этом сообщил местный Telegram-канал "Свои. Кривой Рог". У Юрия остались дочь и мать.

"В Кривом Роге простились с Юрием Гусаком. Ему было 53. Он погиб по дороге с работы, когда российская ракета попала в гостиницу. Просто шел мимо. Похоронят мужчину завтра в городе Покров, откуда родом", – говорится в сообщении.

Известно, что погибший работал на Северном ГОКе (горно-обогатительный карьер), свой рабочий путь на этом предприятии начал еще молодым парнем.

"Работали, дружили. И так быстро все закончилось в один момент", – сказал коллега погибшего.

Напомним, вечером 5 марта, Кривой Рог подвергся вражескому обстрелу, ракета оккупантов попала по пятиэтажному зданию отеля, там возник пожар. В результате атаки погибли пять человек и 29 пострадали. В городе повреждена и другая инфраструктура.

Как сообщал OBOZ.UA, позже в полиции показали первые минуты после атаки российских войск по Кривому Рогу 5 марта. В результате удара была разрушена гостиница и повреждены многоквартирные дома, дворец культуры, больница и ряд других социальных объектов. Правоохранители по возможности сразу после атаки оказывали первую помощь пострадавшим.

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