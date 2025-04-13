Погиб в боях за Украину в День Независимости: история Героя со Львовщины Романа Куця

Защищая Украину, в День Независимости на фронте погиб 31-летний воин Роман Куць из Львовской области. Он был старшим стрелком пулеметного взвода в рядах 24-й ОМБр.

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О Герое рассказали на Facebook-странице "Истории погибших защитников Украины". Граждан призвали присоединиться к подписанию петиции о присвоении воину звания Герой Украины (посмертно).

Куць Роман Владимирович родился 22 апреля 1993 года в селе Нивицы Шептицкого района Львовщины. Он рано осиротел и стал опорой для брата.

В начале российско-украинской войны, в 2014 году, мужчина участвовал в АТО на Луганщине – выполнял боевые задания в Лисичанске.

В 2023-м уже во время полномасштабного российского вторжения его снова призвали на военную службу. Он защищал страну в рядах 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. Был старшим стрелком пулеметного взвода первого стрелкового батальона.

Несмотря на ранение, полученное в бою 17 июня 2024-го, воин продолжил службу. Погиб защитник 24 августа 2024 года в 11:30, на день рождения своей родной страны, получив несовместимое с жизнью осколочное ранение.

"Мечтал о победе над врагом и достойно исполнял свой долг. Вечная память и уважение Герою Украины навеки веков навсегда", – говорится в сообщении.

В сентябре прошлого года защитника посмертно наградили орденом "Крест Героя". Ныне украинцы собирают подписи в рамках петиции о присвоении звания Герой Украины (посмертно) воину Роману Владимировичу Куцю. Пока собрано около 22 100 подписей, до конца сбора осталось еще 11 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, в День Независимости Украины в 2024 году погиб 51-летний воин Сергей Стрижак из Ужгорода Закарпатской области. Он воевал на Запорожском и Донецком направлениях, защищая страну от российского агрессора.

В боях за Украину в День Независимости во время выполнения боевого задания на Донетчине погиб боец Игорь Анисимов из Сумской области. В рядах Сил обороны он был радиотелефонистом взвода наблюдения разведывательной роты.

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