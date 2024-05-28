Погиб в результате удара по 'Эпицентру': полиция идентифицировала отца 8-летнего Миши из Харькова по анализу ДНК. Фото

В Харькове правоохранители идентифицировали личность еще одного погибшего человека в результате удара России по "Эпицентру". Им оказался 38-летний мужчина, который работал в строительном гипермаркете.

Накануне его 8-летний сын Михаил сдавал анализ ДНК, благодаря которому удалось установить личность погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Тело погибшего идентифицировали ночью 28 мая по анализу ДНК, отобранного у ребенка. Мальчик с мамой пришел в штаб следственного управления, так как не дождался отца с работы. Анализы ДНК отобрали у ребенка, ведь он прямой родственник погибшего мужчины.

Теперь криминалисты точно могут подтвердить, что найденное тело принадлежит отцу Миши. 38-летний Александр работал в гипермаркете, россияне убили его, выпустив на гипермаркет в разгар рабочего дня две авиабомбы.

По состоянию на 6 часов утра 28 мая из 17 погибших полиция идентифицировала 16 тел. Поисковые работы продолжаются. Граждане, лишившиеся связи с близкими, могут обратиться по телефонам полиции 0934943162 или 102.

Напомним, в Харькове в 80 м от строительного гипермаркета "Эпицентр", потерпевшего вражеские авиаудары 25 мая, нашли неразорванную российскую бомбу. Предварительно, это также унифицированный межвидовой планирующий боеприпас (УМПБ) Д-30.

Как сообщал OBOZ.UA, на Западе отреагировали на очередной российский теракт в Харькове и "самым решительным образом" осудили действия страны-террориста РФ. В США и Европе обязались привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления.

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