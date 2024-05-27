Жертв могло быть больше: в Харькове возле гипермаркета нашли неразорванную КАБ. Фото

В Харькове в 80 м от строительного гипермаркета "Эпицентр", потерпевшего вражеские авиаудары 25 мая, нашли неразорванную российскую бомбу. Предварительно, это также унифицированный межвидовой планирующий боеприпас (УМПБ) Д-30.

Если бы он сдетонировал, жертв вражеской воздушной атаки могло б быть еще больше. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщила Харьковская областная прокуратура. В Telegram-канале пресс-служба показала фото боеприпаса.

Бомбу, которая чудом не долетела до гипермаркета, 27 мая нашли прокуроры совместно с работниками ГСЧС, следователями СБУ и Нацполиции.

В прокуратуре также подтвердили, что военнослужащие Российской Федерации осуществляли корректировку огня с помощью БПЛА-разведчиков.

"Это свидетельствует о сознательной тактике РФ, направленной на уничтожение гражданского населения Харькова. Российская армия целенаправленно осуществила запуск сразу нескольких боеприпасов, чтобы повлечь за собой как можно больше смертей среди работников и посетителей, а также запугать жителей города", – подытожила пресс-служба.

По состоянию на 21:00 понедельника известно о 18 жертвах российского удара по харьковскому "Эпицентру" 25 мая. Еще 49 мирных жителей пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, на Западе отреагировали на очередной российский теракт в Харькове и "самым решительным образом" осудили действия страны-террориста РФ. В США и Европе обязались привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления.

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