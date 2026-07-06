Погибла на рабочем месте: Россия ударом по Киеву убила мать погибшего защитника Украины. Фото

Во время массированной ракетной атаки РФ на Киев 2 июля погибла Евдокия Войтовская, мать погибшего украинского защитника Игоря Бродского. Женщина работала в столице и погибла на своем рабочем месте.

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О трагедии сообщила Ольгопольская территориальная община на своей странице в Facebook. Там также отметили, что 5 июля в Ольгополе в Винницкой области погибшую проводили в последний путь.

Что известно о женщине

Евдокия Войтовская родилась 13 февраля 1966 года в селе Любомирка. Жила, училась и выросла в Ольгополе, в Винницкой области. Женщина воспитала четверых детей: сына Игоря и дочерей Юлию, Анну и Лилию.

24 марта 2023 года сын Евдокии, Игорь Бродский, солдат спецподразделения "KRAKEN", погиб вблизи села Озаряновка Донецкой области.

После потери сына Евдокия работала в Киеве. Во время очередной массированной ракетной атаки РФ на столицу 2 июля 2026 года она погибла на своём рабочем месте.

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"Война, которая уже унесла жизнь её сына-защитника, унесла и жизнь матери. Это невосполнимая утрата для семьи, близких и всей общины", — говорится в сообщении Ольгопольской территориальной общины.

Сын женщины, Игорь Бродский, родился 25 апреля 1992 года в Ольгополе. До начала полномасштабной войны он работал на стройках в Киеве. 2 декабря 2022 года его мобилизовали в ряды ВСУ. Он служил стрелком-помощником гранатометчика механизированного отделения и имел позывной "Тигр".

После гибели военнослужащего его посмертно наградили орденом "За мужество" III степени. Государственную награду президент Украины вручил матери защитника.

Напомним, в результате массированной комбинированной атаки войск РФ по Киеву погиб ученый Сергей Колесник. Он работал ведущим инженером-программистом Института программных систем НАН Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, что в результате российского ракетного удара по многоэтажному дому в Дарницком районе Киева погиб 33-летний Артем Диденко. Тело мужчины нашли при разборе завалов.

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