Погибла вся семья: 6-летний мальчик остался сиротой вследствие удара РФ по Днепропетровщине

Из-за ракетного удара РФ по Синельниково Днепропетровской области 6-летний мальчик остался сиротой – россияне убили всю его семью. Вследствие атаки оккупантов погибли его мама, бабушка, 14-летняя старшая сестра и 8-летний брат.

Отец мальчика умер еще год назад. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. "Трагедия, которую трудно осознать", – написал он.

Ребенок, который оккупанты сделали круглым сиротой, получил травмы и сейчас находится в областной больнице. У мальчика осколочные ранения челюсти, ожоги, сотрясение. На данный момент жизни маленького украинца ничего не угрожает, медики смогли стабилизировать его состояние.

Лукашук пообещал, что ребенку будут помогать всем, что нужно. У мальчика осталась родственница по линии отца – это его родная тетя. Она уже знает о трагедии и будет оформлять опекунство.

"Нет слов, которые могли бы описать этот ужас, злость и отчаяние. Каждый российский военный преступник, причастный к террору против украинцев, понесет справедливое наказание", – добавил чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, государство-террорист Россия во время комбинированной атаки по Украине 19 апреля утром обстреляло ракетами Днепр, убив троих и ранив 24 гражданских.

Также под огнем оккупантов оказались Кривой Рог, Синельниково и Павлоград.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!