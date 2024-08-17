Пограничники 'Мести' уничтожили врагов из тяжелого бомбера 'Вампир' на Северском направлении: видео

На Северском направлении подразделение пограничников "Месть" уничтожило враждебные позиции. Это удалось сделать с помощью тяжелого бомбера "Вампир".

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Во время этой операции были ранены четыре оккупанта и поврежден десяток вражеских позиций в Серебрянском лесу. Соответствующие кадры были опубликованы в Государственной пограничной службе.

"Пограничники "Мести" уничтожили врагов из тяжелого бомбера "Вампир" на Северском направлении. Четыре оккупанта ранены и повреждены десяток позиций врага в Серебрянском лесу", – говорится в сообщении.

Пограничник из подразделения аэроразведки минометного залога с позывным "Ди-джей" не только корректирует артиллерию, но и активно применяет квадрокоптер DJI Mavic для сброса боеприпасов на оккупантов, эффективно уничтожая вражескую пехоту и их укрытие.

Совместно с подразделением "Кондор" бригады "Буревой" они обнаруживают и поражают цели, демонстрируя высокий уровень координации.

Девиз "Aut nos aut nullus! – Или мы, или никто!" отражает их решительность и преданность защите своей земли.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают наносить урон российскому оккупационному войску. Так недавно украинские разведчики показали, как штурмовали вражеские позиции и уничтожили захватчиков в ближнем бою.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает терять свою живую силу, военную технику и вооружение в войне против Украины. За сутки 16 августа украинские воины "денацифицировали" 1230 российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, 79 бригада под Кураховым отразила штурм при участии 27 единиц бронетехники РФ. Разгром врага воины показали на видео.