Пограничники уничтожили вражескую технику в Харьковской области: поражен пункт управления БпЛА. Видео

Украинские защитники продолжают давать достойный отпор врагу по всей линии фронта. В этот раз наши пограничники уничтожили значительное количество российской техники и поразили пункт управления дронами в Харьковской области.

Видео дня

Видео слаженной работы было опубликовано в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Благодаря прицельным ударам наших военных наступательный потенциал врага значительно снизится, а Силы обороны смогут продвигаться вперед.

"На Купянском направлении пылает вражеская техника. Пограничники РУБпАК "Феникс" нанесли врагу значительные потери: уничтожены БМП, САУ 2С19 "Мста-С", две САУ 2С5 "Гиацинт-С", также поражен пункт управления БпЛА", – говорится в сообщении.

Также наши военные сожгли два танка и три боевых бронированных машин россиян.

Напомним, российские оккупанты пытались на четырех мотоциклах прорвать оборону наших защитников вблизи Константинополя, Донецкой области. Однако попытки врага оказались тщетными, ВСУ уничтожили врага.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Нацгвардии рассказали об отражении одного из самых больших штурмов россиян на мотоциклах, который состоялся 17 апреля на Покровском направлении. В среднем за час боя враг терял примерно по 40 пехотинцев и 13 байков, а также несколько ББМ.

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