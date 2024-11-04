Похоронят рядом с отцом: в Харькове простились с полицейским, погибшим в результате удара РФ. Фото

В Харькове простились с полковником полиции Андреем Матвиенко, погибшим в результате ракетной атаки РФ 1 ноября. Ему было 43 года.

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Родные решили похоронить полицейского рядом с его отцом. Фото с церемонии прощания опубликовало издание "Думка".

Полковник полиции Андрей Матвиенко был заместителем начальника Управления кадрового обеспечения Главного управления НПУ в Харьковской области. Он находился в месте дислокации правоохранителей, куда около 16:15 в прошлую пятницу попала одна из баллистических российских ракет.

Полицейский погиб от полученных тяжелых осколочных и взрывных ранений. Еще 36 его коллег получили ранения, а всего из-за ударов РФ в тот вечер пострадали полсотни человек.

В понедельник, 4 ноября, провести в последний путь Андрея Матвиенко пришли около полутысячи сотрудников ГУНП Украины в Харьковской области, патрульных полицейских, работников ГСЧС, родных и знакомых и знакомых.

"Это друг, коллега, руководитель, хороший человек, образованный, грамотный. Всегда помогал не только коллегам, но и всем полицейским, которые к нему обращались. После полномасштабного вторжения помогал ВСУ, занимался волонтерской деятельностью", – рассказал "Суспільному" коллега погибшего. Александр Солодуха.

Он отметил, что видел Андрея Матвиенко после вражеских ракетных ударов.

"У него была травма головы, и мы сразу поняли, что он погиб на месте. Очень жаль его. Шок и слезы на глазах", – добавил правоохранитель.

Начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко говорит, что 1 ноября враг совершил самую масштабную атаку на правоохранителей.

"Это российская рулетка... 16 раненых полицейских остаются в больнице, однако их количество может увеличиваться, потому что полицейские могут позже обращаться к врачам из-за акубаротравмы. Трое правоохранителей остаются в тяжелом состоянии", – сообщил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице скончался старший сержант полиции Виталий Сердюк, получивший тяжелые ранения в результате российского удара по Константиновке на Донетчине. Ему было 42 года.

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