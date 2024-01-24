Поисковые работы продолжаются: под завалами дома в Харькове могут оставаться два человека. Видео

В Харькове продолжаются спасательно-поисковые работы на месте ракетного удара по многоэтажке, который российские террористы нанесли утром 23 января. Под завалами еще могут находиться два человека.

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Об этом с места событий рассказала корреспондентка "Радио Свобода". По ее словам, накануне в 22:00 работы были приостановлены из-за угрозы разрушения стены. Утром 24 января они были возобновлены уже при участии специальной техники.

"Сегодня работы возобновили уже со спецтехникой. Почему так важно ее продолжать – потому что есть информация от местных людей, жителей дома, что под завалами еще могут находиться люди. Сейчас предполагается, что там могут находиться два человека", – отметила журналистка.

Напомним, в результате российского удара по многоэтажке в Харькове погибли восемь человек, в том числе 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Тело малолетней спасатели обнаружили под завалами около 17.30 вторника. Девочка стала восьмой жертвой российской атаки по городу. Отец девочки, предварительно, жив, его удалось спасти из-под завалов.

В ГСЧС Украины сообщили, что всего во время утренних обстрелов 23 января в Харькове из обстрелянных российскими террористами домов спасены 27 человек.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 23 января оккупанты снова нанесли удары по Харькову ракетами С-300 с территории Белгородской области. В городе раздавались взрывы, их было не менее трех. По предварительным данным, в результате обстрела 9 пострадавших.

– Вечерний удар российской ракеты С-300 по Харькову 23 января привел к значительным разрушениям в центральной части города. Пострадали 9 человек, среди которых 4-летний ребенок.

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