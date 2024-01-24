Среди пострадавших – 4-летний ребенок: в Харькове показали фото последствий нового удара РФ

В Харькове показали последствия вечерних обстрелов 23 января. Удар российской ракеты С-300 привел к значительным разрушениям в центральной части города.

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Пострадали 9 человек, среди которых 4-летний ребенок. Фото с места атаки опубликовал в Telegram руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Разрушено научное учреждение, ракета С-300 попала прямо в крышу здания. Повреждены жилые дома, офисные помещения, кафе, аптеки и другая исключительно гражданская инфраструктура", – прокомментировал чиновник.

Напомним, накануне государство-террорист атаковало украинский Харьков трижды за сутки. В ночь на 23 января россияне ударили по Харькову баллистикой. Взрывы в областном центре раздались в 4:00. Под удар врага попала жилая и гражданская застройка, в результате чего погибли 8 человек, в том числе 8-летний ребенок.

Уже вечером в городе снова раздалось по меньшей мере три взрыва. Военные преступники били ракетами по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

В общей сложности во время ракетной атаки 23 января российские террористы убили 19 украинцев, еще более 120 ранены. Больше всего людей погибло в Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Сеть тронули кадры с разбитой российской ракетой многоэтажки в Харькове. Пара, оставшаяся без крова, обнявшись, смотрела, как догорает их жилье.

– В сети показали жуткие кадры с места попадания сразу после атаки врага на Харьков. На видео – разрушены и повреждены жилые дома, огонь и разруха.