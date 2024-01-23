Офис генпрокурора: войска РФ убили 23 января 19 украинцев, еще более 120 ранены

Российские оккупационные войска во время ракетной атаки во вторник, 23 января, убили 19 украинцев, еще более 120 ранены. Больше всего людей погибло в Харьковской области.

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Спасательные работы в Харькове до сих пор продолжаются. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"По состоянию на 20:30, к сожалению, уже известно о 19 погибших в результате сегодняшних вражеских обстрелов", – отметил генпрокурор Андрей Костин.

Больше всего людей погибло в Харьковской области – 15. Среди них 8-летняя девочка и ее мать.

В Херсонской Россия унесла жизни трех человек, а в Днепропетровской погиб один человек.

Кроме того, ранения получили более 120 жителей этих регионов, более 70 из них – на Харьковщине.

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 23 января 10 российских самолетов Ту-95МС атаковали Украину ракетами, также враг запускал по нашей стране баллистику. Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Павлограде Днепропетровской области. Удары также были направлены по объектам критической инфраструктуры Шостки Сумской области.

– В Харькове было повреждено более 100 многоэтажек, обесточено около 11 тысяч абонентов. Взрывной волной выбито более 3 тысяч окон. Разрушены многоквартирные жилые дома, учебное заведение и другая гражданская инфраструктура.

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