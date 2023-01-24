Показательное сражение определит сроки окончания войны, – Жданов

Новое готовящееся наступление армии страны-террориста России, в котором будет задействована 200-тысячная группировка, сформированная за счет мобилизации в РФ, станет "показательным сражением". По его итогам можно будет строить прогнозы войны на весь 2023 год.

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Если украинской армии не удастся нанести врагу существенных потерь, он сможет планировать еще одно наступление на осень текущего года. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов.

По оценкам эксперта, глава Кремля Владимир Путин в войне против Украины принимает решения, исходя из конкретной ситуации на фронте, но его минимальные задачи, а также стратегическая цель остаются неизменными.

"Он пытается текущую ситуацию натянуть на свою стратегическую цель. У него есть стратегическая цель ликвидации Украины как государства, ликвидации нас как нации. Пока что они остановились на минимуме – Донецкая и Луганская область, плюс удержание части Запорожской и Херсонской областей для пробития сухопутного коридора в Крым, для обеспечения энергетикой этих районов и подачи воды в Крым", – пояснил Жданов.

Вместе с тем эксперт убежден: "Если вторая волна мобилизации будет успешной и Путин соберет полмиллиона, то думаю, что тогда разговоры об осенней наступательной кампании Путина будут иметь под собой основания".

Эксперт подчеркнул, что прогнозы по поводу сроков окончания войны во многом будут зависеть от того, сможет ли украинская армия разгромить 200-тысячную группировку российских войск, которую они собрали для возобновления наступления. "Это будет показательное сражение, которое даст нам возможность делать прогнозы на 2023 год".

Как писал OBOZREVATEL, американский Институт изучения войны (ISW) оценил как крайне низкий риск наступления российских и белорусских войск с территории Беларуси. Главное управление разведки Минобороны Украины также не увидело признаков готовящегося наступления.