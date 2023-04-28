'Покойтесь, мои ангелочки': сестра погибшей в результате удара РФ жительницы Днепра рассказала о трагедии. Фото

Сестра украинки, погибшей в Днепре в результате ракетного удара РФ, Татьяна Билаш рассказала о трагедии в своей семье. Девушка написала, что испытывает опустошение и неописуемую ненависть к россиянам.

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Своими чувствами девушка поделилась в соцсетях, сообщает "9 канал". Она отметила, что во время российского теракта потеряла не только двоюродную сестру, но и двухлетнюю племянницу. Кроме того, родители погибшей женщины находятся в состоянии средней тяжести в больнице, а дом непригоден для жизни.

"Я хочу, чтобы все россияне сгнили и вымерли, я хочу, чтобы этой страны больше никогда не существовало. Я их ненавижу, мой мир разрушен и опустошен. Почивайте, мои ангелочки, я вас очень люблю", – написала Билаш.

Напомним: ночью 28 апреля, совершив ракетную атаку по Украине, российские военные преступники убили 31-летнюю женщину с двухлетним ребенком в Днепре. Еще три человека получили травмы из-за российского удара. В МВД Украины опубликовали фото последствий обстрела – на нем виден разрушенный частный жилой дом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Днепре из-под завалов после ракетного удара российских оккупационных войск спасли 53-летнюю женщину. В настоящее время ее госпитализировали в одно из медицинских учреждений города;

– также во время массированной ракетной атаки РФ по Украине 28 апреля российская ракета попала в жилую многоэтажку в Умани Черкасской области – там разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе.

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