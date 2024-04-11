Полег под Авдеевкой: в боях за Украину погиб воин из Полтавщины

Во время борьбы с российским полномасштабным вторжением в Украину на фронте погиб военный из Полтавской области Виталий Полтава. Жизнь 52-летнего воина оборвалась во время боев за Авдеевку Донецкой области.

Об этом сообщили на Facebook-странице Сергеевской объединенной территориальной громады в четверг, 11 апреля. Он был родом из поселка Разбышевка.

Виталий Полтава, как отметили в громаде, погиб еще 19 января 2024 года.

"Наш Герой отдал самое ценное – свою жизнь! Сергеевская громада выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. Вместе с вами преклоняем головы в глубокой скорби... Вечное уважение и память Герою!" – сказано в сообщении.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в комментарии изданию "Суспільне" сообщил, что боец погиб в результате штурмовых действий российских оккупационных войск, артиллерийских и минометных обстрелов вблизи Авдеевки Донецкой области.

По его словам, похоронить раньше военного не удавалось, поскольку проводили опознание. Виталию было 52 года. Когда попрощаются с бойцом, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA:

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