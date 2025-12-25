'Полетят головы генералов': в Купянске окруженные военные РФ начали сдаваться в плен

В городе Купянск Харьковской области, где вражеские силы попали в окружение, захватчики понемногу сдаются в плен. Российские пропагандисты признали, что попытка закрепиться в населенном пункте потерпела неудачу.

Об оперативной обстановке сообщил в эфире "Єдиних новин" Виктор Трегубов, начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил. Военный подчеркнул, что вражеские штурмы на Купянском направлении не прекратились, но натиск противника несколько уменьшился.

Что известно о ситуации

Украинские защитники уже пополнили обменный фонд в Купянске. Зафиксированы случаи, когда оружие сдавали иностранные наемники государства-агрессора РФ.

Хотя вражеские "военные" заявили о "потере" города, на самом деле они его и не удерживали, если не считать короткого периода в 2022 году, подчеркнул Трегубов.

"Но, тем не менее, они сами уже признают, что оборона города подразделениями, вторгшимися в него и пытавшимися закрепиться в северных районах, потерпела неудачу. И что освободить их уже не получится. То есть они поставили на городе крест", – сказал Трегубов.

Тем временем к северу от Купянска ВС РФ продолжают атаковать украинские поселки, обычно по несколько раз в сутки. Речь идет об "осторожных попытках восстановления контроля" над населенными пунктами к северу от города. Особых успехов в этой задаче у оккупантов нет.

"По состоянию на сейчас (25 декабря. – Ред.) у них просто нет дополнительных мощностей для того, чтобы как-то восстановить ситуацию. И здесь, мне кажется, просто полетят головы отдельных генералов. Возможно, в буквальном смысле уже полетели. Потому что сначала получать "героев России", а через несколько дней получать известие, что город вообще не контролируется – мне кажется, что это даже для российского руководства было шоком", – подытожил Трегубов.

