Какая польза от Трампа (конспирологический этюд).

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В силу неоднозначности персонажа отношение к нему нестабильно-эмоциональное. Намелет чепухи – разочарование, напишет твит против РФ – восторг.

Фигурой умолчания остаётся, а есть ли что-то хорошее?

Я бы говорил не о хорошем, а о полезном: о ясности.

Благодаря своей толстокожести и политическому ресурсу в начале каденции Трамп выступил не только как диагност, но и как лицо, способное добиться осознания и принятия болезненной правды.

В силу комплекса причин (предубеждённость, заангажированность, поверхностные представления, наличие конфликтующих целей и т.д.) Трамп и его люди публично проговорили, а затем подкрепили несколькими раундами действий немыслимо токсичные вещи, которые не выдержал бы никакой другой политик.

Ничто из проявленного Трампом не являлось тайной – просто он вытащил на поверхность и заставил формулировать позицию. Заставил всех показать свои настоящие интересы.

Это постепенно осушило болото "стратегической неопределённости". И явило такой расклад.

1. Независимо от геополитических, межгалактических, метаболических и других процессов и явлений, а также нашего отношения к ним, прекращение агрессии России против Украины, выход из этой войны предполагает совершенно определённый набор политических и юридических действий. Которые в актуальной международно-правовой рамке невозможны. Поэтому речь может идти о чём-то долгом или коротком, но временном. Не о решении, а об откладывании до смены обстановки.

2. Пока существует независимая Украина, действует Конституция и законная власть, легализовать территориальные захваты России невозможно. Никакая делегация Украины даже теоретически не может получить мандат на обсуждение формального отторжения территорий.

3. Но в России точно такая же ситуация! Когда Лавров/Песков говорят, что Россия не будет обсуждать вопрос "своих территорий" - это надо понимать буквально. Организовав "включение" 4-х областей в российскую Конституцию и уравняв их формальный статус с Крымом/Севастополем, Путин заложил под РФ мину замедленного действия. Она неизбежно рванёт.

На собрании в Кремле по поводу этих решений в конце сентября 2022 г. у многих присутствующих были крайне скорбные лица (посмотрите видео). Ибо они осознавали последствия. На поколения.

С одной стороны, ни одна делегация РФ точно также не может говорить об "отторжении" оккупированных украинских земель.

С другой стороны, даже если РФ физически захватит всё, что она себе приписала, это никак не изменит политико-правовую реальность.

Выход из войны, которого хочет добиться РФ, предполагает изменение политико-правовой реальности за счёт Украины.

Но хотеть – не вредно.

4. Какие варианты теоретически существуют?

Первый. Военное поражение одной из сторон, которое спровоцирует конституционные изменения и даст мандат новой власти на ранее невозможные действия.

Другими словами. Главная цель продолжения войны для Путина – не получить контроль над ещё двумя стратегическими деревнями, а обрушить Украину. Условный захват Славянска/Краматорска (которые РФ умается захватывать) ничего не меняет. Т.к. решение в другой плоскости.

Второй. То же самое, только через формально мирный политический процесс. Это то, что РФ готова обсуждать. Капитулируйте – и вперёд, делов то!

Есть ещё третий вариант: формальное обрушение действующего мирового порядка, когда результаты вооружённой агрессии признаются, с агрессора снимаются санкции, несмотря на то, что жертва ещё жива и никуда не делась.

У такого подхода есть как интересанты, так и влиятельные противники.

5. С помощью ряда упражнений за 100 дней Трамп установил и публично зафиксировал:

Оснований для капитуляции Украины по военным причинам нет. Это подтвердила его разведка и его военные;

В рамках политического процесса удовлетворить требования Путина невозможно;

Путин является единственной причиной продолжения войны.

Т.е., не существует никаких вариантов быстрой дипломатической "победы" в общепринятом понимании. Без изменения позиции Путина.

Вроде как ничего нового, но показано в совершенно иной драматургии.

Можно дискутировать, Трамп сейчас пришёл к этому или ещё до входа в Белый дом всё знал, просто играл? Так или иначе – важнее результат в виде проявления реальности для всех.

6. В этом раскладе теоретически можно помочь Путину создать условия для капитуляции Украины по военным причинам.

Но чтобы обеспечить это в сжатые сроки (до конца года) США не просто должны остановить помощь – необходимо ввести эмбарго на все военные поставки и товары двойного назначения.

Это Трампу подтвердили его же силовики, которые специально (!!!) в качестве защиты от дураков на каждом шагу делают оговорку: Украину годами недооценивали, нельзя этого делать снова.

В переводе на человеческий язык: любая конструкция, в которой предполагается отказ от/ провал украинского сопротивления, уязвима, потому что украинцы опять что-то придумают и удивят.

7. Что остаётся на столе?

Дискуссия структурирована вокруг темы "гарантий" для Украины.

Нам нужны такие "гарантии", которые упредят (!!!) повторение военной агрессии. Никакие санкции постфактум, никакие "миротворцы во Львове" эту задачу не решают.

Эту задачу решают:

1) собственные вооруженные силы и ВПК;

2) военные союзы (когда страны прямо обязуются участвовать в войне против РФ на нашей стороне).

Схематически, позиция Украины сводится к тезису: нас устроит заморозка по ЛБС при условии наращивания нашей военной мощи. А потом будем до посинения коллективно ждать наступления новой политико-правовой реальности по каким-то неизвестным сейчас причинам (или ишак, или падишах). Молча или имитируя "переговоры".

Россиянам такой подход невыгоден, потому что оккупированные территории повисают обузой. Кремль маскирует суть своих требований разной мишурой, но их ультиматум сводится к требованию обрушить способность Украины к сопротивлению: исключить военные союзы и де-факто ввести эмбарго. Чтобы додавить Украину политически, либо снова пытаться разобрать силой.

Поэтому Москва вполне готова играть в мерцающую "деэскалацию", внезапные "перемирия", любой ценой демонтируя процесс оказания Украине военной помощи.

8. Зафиксировав положение, Трамп оказался перед необходимостью выбора, который сейчас украшают словесными эскападами в адрес РФ, чтобы расширить манёвр.

Либо надо что-то реально делать с Путиным. А это – новые санкции, отключение нефтяных денег, оружие Украине, но откладывание истории сказочного обогащения за счёт бизнеса с РФ. Плюс Вашингтон традиционно не рассматривает вариант поражения России.

Либо надо бежать из этого чумного барака с максимально триумфальным и гегемонским видом (сейчас это основная опция).

Для этого надо как минимум выжать длительное перемирие. Тогда Трамп с чистой совестью сможет заявить: они стреляли – они не стреляют, я обещал - я сделал, теперь пусть Европа занимается этой "войной Байдена".

"Соглашение о недрах" застолбило интересы США. Т.е., США могут уйти, а потом вернуться. Например, после провала очередного наступления Путина. Чтобы Трамп стал дважды героем дипломатического фронта.

9. Тут ещё один важный сюжет, который включает несколько слоёв. Роль и цели Европы. Трамп своим поведением заставил говорить вслух невообразимые вещи.

Первый слой: "защита порядка, основанного на правилах". Если Украину стерилизуют и ограбят, а Россия не будет наказана, все малые страны увидят – им подписали приговор.

Соответственно есть мотивы отстаивать правовую рамку, которая выглядит стремительно устаревающей, не только от нападок РФ, но и от США.

Второй слой: "умри ты сегодня, а я - завтра". Пока Россия вязнет и сжигает потенциал в Украине, у Европы есть время готовиться. Отсюда публичные заявления, что война в Украине до 2029 года их вполне устроит.

В интересах Европы, чтобы Украина сохранилась как военный субъект, готовый и способный выступить единым фронтом против РФ в случае войны. Но гарантия такого подхода только одна – военный союз. Чего Европа Украине не предлагает.

История с поиском войск для стабилизационных сил показательна. Стоит ещё учесть, что европейские армии бесконечно далеки от понимания современной войны, а европейские общества – подавно.

Российская армия мало что может показать против украинской. А вот против европейских всё будет иначе. И не стоит мерять в бронетехнике и артиллерии. Померяйте в дронах и штурмовиках на мопедах.

Глядя на это рыхлое вегетарианство, российские вормонгеры не могут не облизываться на Европу. Пушечным мясом, которое Москва ежемесячно укладывает в Украине ради руин пары коровников, можно захватить и ограбить небольшую страну. А если РФ перестанет нести такие потери?

Пусть они будут набирать 20К в месяц. Через полгода это будет масса, которой, как минимум можно будет заменить часть контингента в Украине, чтобы опытные и обстрелянные войска занялись новыми приоритетами.

А если корейцы подключатся?

В этой логике Путин заинтересован делать всё, чтобы США уменьшили присутствие и ослабили интерес к Европе в целом. Из таких соображений он даже может войну с Украиной подморозить. Сходить ещё раз в наступление, а потом сменить вектор.

Да, в РФ очевидные проблемы. Но ради новой "движухи" на послевкусии от 80-летия победы "могут повторить"!

10. Для Украины ни горячая, ни "тлеющая" война невыгодны. Выгодно прекратить вчера. Уйти в долгий мир, заняться восстановлением и обеспечением готовности. Однако военная стерилизация недопустима. Потому что это лишь пролог к бОльшим жертвам и национальной катастрофе.

Организовав челночную дипломатию, Трамп показал, что никаких магических решений не существует. Даже если он сам завтра исчезнет, то базовые мотивации сторон никуда не денутся.

Задача Путина может быть решена только в Киеве, а не в Покровске. Поэтому он будет мостить разные пути. Сейчас Кремль явно готовит ещё как минимум одну военную попытку. Отказ от которой он может разменять, а может и нет.

Среди специалистов разные оценки. Общий фон: ресурсы РФ уменьшаются, эффективность попыток – также. Если военные результаты нельзя конвертировать в политические, это теряет смысл, и нужно искать какие-то другие варианты.

Ещё в мае 2023 г. было посчитано, что самый выгодный (недорогой и действенный) вариант для Европы – Украина в НАТО. Но он де-факто отвергнут.

Исключение этого варианта означает резкое снижение мощи и удорожание коллективной обороны для европейских стран.

Европа должна предлагать Украине уже не только деньги, а оборонный союз.

Потому что дело уже не только в том, чтоб Украина выстояла. А в том, что будет делать Россия, когда Украина выстоит.

Неспособность собрать 50-60 тыс. войск выглядит для Москвы как явное подстрекательство к нападению. Пока Европа мнётся с военным союзом – Путин набирает баллы.

Годовщина победы над нацизмом в Европе – хороший повод вспомнить, а как же Гитлеру удалось подмять под себя полконтинента в численном и ресурсном меньшинстве?

Сейчас это прозвучит странно. Но.

Если сохранятся существующие тенденции, то через год-полтора Украина будет самым безопасным местом на континенте.

Украинская власть должна немедленно выйти с инициативой: мы гарантируем убежище лицам, которые с 2022 года помогали в европейских странах украинским беженцам. Добро помним. Обозначьтесь в списке.

Также Европе пора трезво оценить, почему они боятся говорить о поражении РФ. Без смены целей Кремля отвадить РФ не получится. Оптимальный вариант – рефедерализация, когда устремления будут сфокусированы на обустройстве внутри, а не на беспорядочной демонстрации "величия" вне.

Трамп своими геополитическими фрикциями (выйду-войду из Европы), своим блуждающим Виткоффом это всё заострил.

Хорошие 100 дней, полезные.

Времени немного. До 2027 г. примерно.