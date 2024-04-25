'Политически мы уже сработали': Зеленский рассказал о подготовке к следующему 'Рамштайну'

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина готовится к заседанию контактной группы по помощи Украине в формате "Рамштайн", которое состоится в пятницу, 26 апреля. По его словам, политически украинская сторона уже сработала для того, чтобы получить поддержку союзников.

Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру в конце 792-го дня войны. Заседание проведут в онлайн-формате и участие в нем примут, в частности, министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун.

По словам Зеленского, в первую очередь на "Рамштайне-21" будут говорить о том, как быстрее преодолеть сложности и проблемы, которые накопились за полгода, когда Украина ожидала одобрения Конгрессом США законопроекта с дополнительным финансированием для нашего государства.

"Политически мы уже сработали ради поддержки. Теперь надо, чтобы сработали и относительно наполнения пакетов нужным оружием, и логистики. Спасибо всем странам, которые в это время приняли свои новые решения на помощь Украине, нашим воинам, нашим городам и громадам. Спасибо каждому , кто помогает!" – подчеркнул Зеленский.

Напомним, предыдущее заседание Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии состоялось 19 марта. Встреча проходила по приглашению министра обороны США Ллойда Остина. На этом мероприятии обсуждали срочные потребности Сил обороны Украины в оружии, а также анонсировали новые пакеты помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, страны-участники Контактной группы по обороне Украины за два года собрали уже 88 млрд долларов для военной поддержки Киева. Сейчас страны "Рамштайна" сосредотачиваются на двух направлениях: краткосрочной помощи – обеспечить немедленные потребности ВСУ на поле боя и на долгосрочной перспективе.

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