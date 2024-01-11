Politico: в Беларуси депортированных украинских детей отправили на 'обучение' с военными

Десятки украинских детей из оккупированного Россией города Антрацита были вывезены в Беларусь и отправлены на "обучение по выживанию в чрезвычайных ситуациях" с белорусскими военными. Соответствующие мероприятия проводились в Могилеве.

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Как пишет издание Politico, государственный телеканал "Беларусь 4 Могилев" сообщил в среду, что 35 детей были отправлены на восток страны. Там их обучали, "как вести себя в экстремальных ситуациях" вместе с белорусскими военными.

"В отчете показано, как дети – некоторые из них одеты в спортивные костюмы с российскими флагами на рукавах – держатся друг за друга и закрывают лицо во время противопожарных тренировок", – пишет издание.

Тысячи украинских детей были депортированы в Россию и Белоруссию с оккупированных Россией территорий Украины после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. В июле 2023 года российский уполномоченный по делам детей Мария Львова-Белова обнародовала цифру "полученных" Россией украинских детей в 700 000, утверждая, что большинство из них сопровождали родители или другие родственники.

Исследование Йельского университета показало, что с сентября 2022 по май 2023 более 2400 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет были депортированы в Беларусь из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, которые оккупированы российскими войсками.

Как сообщал OBOZ.UA, войска страны-агрессора России вывозят на свою территорию часть украинских детей, которых из Украины незаконно депортировали в Беларусь.

Канада выразила готовность совместно с Украиной возглавить коалицию стран, которые будут способствовать возвращению депортированных украинских детей.

Также сообщалось, что Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца приостановило членство представительства Беларуси. Причиной такого решения является причастность Красного Креста РБ к депортации украинских детей.

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