Полицейские установили лицо, снявшее прилет ракеты РФ в Кривом Роге

Правоохранители в Кривом Роге установили личность человек, снявшего прилет российской ракеты по городу 31 июля. Материалы по нему будут переданы в Службу безопасности Украины, которая будет принимать дальнейшие решения.

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Об этом сообщил в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он подчеркнул, что кадры "прилета" сразу оказались в одном из местных пабликов, откуда его за считанные минуты распространили российские Telegram-каналы.

Напомним: утром 31 июля город Кривой Рог поразили громкие взрывы. Страна-агрессор РФ в очередной раз нанесла ракетные удары по городу, атаковав две многоэтажки.

Момент одного из взрывов попал на видео. В результате мощной ударной волны в соседних домах выбило окна. Местная жительница снимала момент взрыва у окна в своей квартире, чего, кстати, не советуют делать во время воздушной тревоги. В один момент раздался взрыв и в нескольких сотнях метров от места съемки поднялся столб огня.

Утром 1 августа стало известно, что количество пострадавших в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу превысило 80 человек, в том числе семеро детей. В больницах остаются 19 человек, все в состоянии средней тяжести.

Погибли шесть мирных жителей, в частности, десятилетняя девочка, в Кривом Роге объявлен траур по жертвам российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Владимир Зеленский сообщил, что утром 31 июля войска РФ запустили ракеты по Кривому Рогу с территории временно оккупированного Крыма. Предварительно это был район города Джанкой на юге полуострова;

– в Кривом Роге на Днепропетровщине завершили поисково-спасательные работы на местах ракетных ударов России по жилому будку и учебному заведению накануне утром. 1 августа в городе объявлен День траура. Жители приносят живые цветы к разрушенной многоэтажке, чтобы почтить память погибших земляков.