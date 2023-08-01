В Кривом Роге количество пострадавших в результате атаки РФ превысило 80 человек: в городе объявлен траур по погибшим

Число пострадавших в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу на утро 1 августа превысило 80 человек, среди них – семеро детей. В больницах остаются 19 человек, все в состоянии средней тяжести.

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Погибли шесть мирных жителей, в частности, десятилетняя девочка, в Кривом Роге объявлен траур по жертвам российской агрессии. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак.

После ракетного удара РФ по жилой многоэтажке и зданию учебного заведения в Кривом Роге количество пострадавших среди гражданских превысило 80 человек.

"Кривой Рог в трауре. Вечная память невинным жертвам российских ракет. Уже более 80 пострадавших из-за вражеской атаки. Среди них 7 детей. В больницах остаются 19 человек. Все средней тяжести", – отметил Лысак.

Он также добавил, что ночь на Днепропетровщине прошла спокойно, враг не обстреливал громады области.

Напомним, утром 31 июля РФ ударила двумя ракетами по Кривому Рогу. Одна из ракет попала в четырехэтажное здание учебного заведения; вторая разрушила секцию многоквартирного дома с четвертого по девятый этажи, там вспыхнул пожар.

Поисково-спасательные работы продолжались до вечера. После их завершения известно о шести погибших. В частности, в результате удара РФ по Кривому Рогу погибли женщина и ее 10-летняя дочь.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, две баллистические ракеты по Кривому Рогу были запущены с оккупированного Джанкоя. Глава государства призвал цивилизованный мир вместе сражаться с российским терроризмом.

А в ночь на 1 августа россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе. Сообщалось о трех прилетах в центре города, разрушено общежитие, ранения получил мужчина.

Также россияне ударили по Зоряному в Донецкой области. Там погибли два человека, ранена женщина.