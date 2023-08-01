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В Кривом Роге количество пострадавших в результате атаки РФ превысило 80 человек: в городе объявлен траур по погибшим

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
9,1 т.
В Кривом Роге количество пострадавших в результате атаки РФ превысило 80 человек: в городе объявлен траур по погибшим

Число пострадавших в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу на утро 1 августа превысило 80 человек, среди них – семеро детей. В больницах остаются 19 человек, все в состоянии средней тяжести.

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Погибли шесть мирных жителей, в частности, десятилетняя девочка, в Кривом Роге объявлен траур по жертвам российской агрессии. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак.

В Кривом Роге количество пострадавших в результате атаки РФ превысило 80 человек: в городе объявлен траур по погибшим

После ракетного удара РФ по жилой многоэтажке и зданию учебного заведения в Кривом Роге количество пострадавших среди гражданских превысило 80 человек.

В Кривом Роге количество пострадавших в результате атаки РФ превысило 80 человек: в городе объявлен траур по погибшим

"Кривой Рог в трауре. Вечная память невинным жертвам российских ракет. Уже более 80 пострадавших из-за вражеской атаки. Среди них 7 детей. В больницах остаются 19 человек. Все средней тяжести", – отметил Лысак.

Удар по дому унес шесть жизней
В Кривом Роге количество пострадавших в результате атаки РФ превысило 80 человек: в городе объявлен траур по погибшим
В Кривом Роге количество пострадавших в результате атаки РФ превысило 80 человек: в городе объявлен траур по погибшим

Он также добавил, что ночь на Днепропетровщине прошла спокойно, враг не обстреливал громады области.

В Кривом Роге количество пострадавших в результате атаки РФ превысило 80 человек: в городе объявлен траур по погибшим

Напомним, утром 31 июля РФ ударила двумя ракетами по Кривому Рогу. Одна из ракет попала в четырехэтажное здание учебного заведения; вторая разрушила секцию многоквартирного дома с четвертого по девятый этажи, там вспыхнул пожар.

Поисково-спасательные работы продолжались до вечера. После их завершения известно о шести погибших. В частности, в результате удара РФ по Кривому Рогу  погибли женщина и ее 10-летняя дочь.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, две баллистические ракеты по Кривому Рогу были запущены с оккупированного Джанкоя. Глава государства призвал цивилизованный мир вместе сражаться с российским терроризмом.

А в ночь на 1 августа россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе. Сообщалось о трех прилетах в центре города, разрушено общежитие, ранения получил мужчина.

Также россияне ударили по Зоряному в Донецкой области. Там погибли два человека, ранена женщина.

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