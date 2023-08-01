В Кривом Роге люди несут цветы к дому, в который попала ракета РФ: как выглядит место трагедии сейчас. Видео

В Кривом Роге на Днепропетровщине завершили поисково-спасательные работы на местах ракетных ударов России по жилому будку и учебному заведению накануне утром. Очередным террористическим актом враг унес жизни шести горожан, в том числе 10-летней девочки, также из-за атаки пострадало более 80 человек.

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Во вторник, 1 августа, в городе объявлен День траура. Жители приносят живые цветы к разрушенной многоэтажке, чтобы почтить память погибших земляков, сообщают "Свои" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Криворожцы несут цветы к дому, в который попала российская ракета. Сруб дерева напротив девятиэтажки превратился в импровизированный мемориал. Так люди хотят отдать почтение четырем погибшим жителям оттуда", – говорится в подписи ролику без словесного сопровождения.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, после вчерашнего трагического дня, ночь в городе и регионе прошла тихо. В громадах прошло без обстрелов.

В то же время количество пострадавших от вчерашних прилетов двух российских баллистических ракет возросло до более 80 человек. Среди них семеро детей. В больницах остаются 19 человек – все средней тяжести.

"524-й… Встречаем очередное утро полномасштабной войны. Кривой Рог в трауре. Вечная память невинным жертвам российских ракет… В борьбе, но несокрушимые! Потому что мы – Украина", – написал чиновник.

Напомним: враг нанес два ракетных удара по Кривому Рогу утром понедельника, 31 июля. Обе ракеты попали по гражданской инфраструктуре – учебному заведению и многоэтажке, унеся жизни шестерых и ранив еще десятки человек.

Почти сто жителей обратились за помощью психологов, которые предоставляли ее прямо на месте. Всего на атакованных территориях работало более 350 человек. Они ликвидировали последствия преступления оккупантов и поддерживали нуждающихся.

"Вокруг эпицентров не обошлось без разрушений. Изувечены админздание, пять жилых высоток и 12 автомобилей. Уже вывезено 317 тонн строительных обломков", – сообщал шлава ОВА вечером понедельника.

Сегодня утром президент Владимир Зеленский отметил, что заслушал доклад главы Службы безопасности генерала Василия Малюка относительно завершения работ по устранению последствий российских обстрелов, в том числе и Кривого Рога. Накануне он отметил, что по его родному городу враг запустил ракеты "Искандер" с территории временно оккупированного Крыма – предварительно, это был район Джанкоя на юге полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Кривого Рога рассказала о моменте, который спас ее от гибели во время удара РФ по жилой многоэтажке 31 июля. Услышав первый взрыв, Юлия зашла в ванную, а потому уверена: если бы она этого не сделала, то ее уже не было бы.

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