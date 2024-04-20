Половину средств, собранных Британией на военную помощь Украине, не использовали: СМИ назвали причину

Британское правительство не использовало более половины средств, собранных на военную помощь Украине. Речь идет о сумму в 900 миллионов фунтов стерлингов (более 1,1 млрд долларов США).

Стоит отметить, что причиной стали бюрократические задержки с выдачей контрактов. Об этом сообщает издание The Guardian.

Международный фонд для Украины, возглавляемый Великобританией, насчитывает девять стран среди своих доноров. Однако аналитики утверждают, что доставка оружия на фронт идет медленно из-за бюрократии.

Из 900 миллионов фунтов стерлингов в течение двух лет было использовано только 404 миллиона. Примечательно, что 500 миллионов фунтов стерлингов от общей суммы поступило от Великобритании.

Чиновники британского минобороны заявили, что такие задержки вызваны необходимостью оценить каждую из огромного количества оборонных компаний, подавших заявки на контракты. По словам члена британского парламента от Лейбористской партии Джона Хили, Великобритания едина в поддержке Украины и против российской агрессии, однако союзники должны действовать решительнее, чтобы ускорить военную поддержку Украины.

Международный фонд для Украины был создан в августе 2022 года для финансирования военной подготовки и оснащения Украины после российского вторжения. Он был задуман как "гибкий фонд с низкой бюрократией", управляемый Министерством обороны от имени исполнительной группы, в которую входят Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Литва. Деньги выделили Дания (133 миллиона фунтов стерлингов), Исландия (3 миллиона), Литва (5 миллионов), Нидерланды (110 миллионов), Норвегия (119 миллионов), Швеция (26 миллионов), Австралия (26 миллионов) и Новая Зеландия (4 миллиона).

Сейчас британский министр обороны Грант Шаппс активно стремится привлечь больше стран к участию в этом фонде. Однако опыт фонда в распределении денежных средств рискует отпугнуть потенциальных доноров.

Напомним, в администрации американского президента Джо Байдена рассчитывают на то, поставки военной помощи Украине начнутся сразу же после того, как законопроект с дополнительным финансированием одобрит Конгресс. Глава Штатов пообещал, что немедленно подпишет принятый документ.

Как сообщал OBOZ.UA, Палата представителей будет голосовать за пакет помощи нашей стране в субботу, 20 апреля, ориентировочно в 20:20-20:30 по киевскому времени. Вопрос помощи Украине идет сразу после законопроекта о помощи Израилю.

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