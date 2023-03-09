Польша отправила Украине еще 10 танков Leopard 2, – Блащак

Польша передала Украине еще 10 танков немецкого производства Leopard 2 в добавок к четырем, отправленным ранее. Таким образом Варшава выполнила обещание снабдить Силы обороны 14 основными боевыми танками Leopard 2.

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Заявление об этом 9 марта сделал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на брифинге. "Мы передали очередные десять танков Leopard 2А4 Украине", – сказал он.

Как отметил министр, его страна действует как часть международной коалиции. В танковый батальон ВСУ будут входить также четыре канадских Leopard 2, восемь норвежских, шесть испанских.

Блащак сказал, что ведет переговоры с испанской коллегой Маргаритой Роблес о возможном предоставлении Украине большего количества танков – "возможно, еще четырех".

Также глава МО соседней страны отметил, что обучение украинских военных управлению Leopard 2 в Польше завершено.

Кроме того, поляки хотят создать сервисную базу для украинских танков Leopard и производить для них запчасти.

Напомним, что ВСУ получили первые четыре танка Leopard 2 от Польши 24 февраля 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что обещанные ФРГ и Португалией Leopard 2 могут быть доставлены в Украину уже в конце марта. По его словам, речь идет о 21 единице бронетехники.

– Оккупанты уже успели похвастаться "захватом первого немецкого танка Leopard 2 в Бахмуте" с экипажем из "польских наемников". Сделали это они даже раньше, чем техника прибыла в нашу страну. А проиллюстрировали фейк фотографией, сделанной на полигоне в Германии пять лет назад.

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