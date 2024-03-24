Польша отправит воевать на Украину 20 тысяч заключенных? Развенчан новый фейк РФ

Российские пропагандисты начали распространять очередной фейк об Украине. В этот раз они придумали намерения властей Польши отправить в Украину 20 тысяч наемников-зэков.

Они якобы должны быть "десантированы" во Львов, чтобы "захватить" украинский город. Очередную ложь РФ опровергает Центр стратегических коммуникаций и безопасности.

Российские пропагандистские ресурсы начали распространять "новость" относительно того, что "Варшава готовит к отправке в Украину наемников с криминальным прошлым".

"Ложь: польские власти решили выпустить на свободу 20 тысяч заключенных и отправить этот криминальный "десант" на Львов. Об этом пишет пропагандистская инфомусорка", – говорится в сообщении Центра.

В ЦСК напомнили, что тему якобы имеющихся у Польши претензий на часть территории Украины, российские пропагандисты активно педалируют с самого начала полномасштабной войны России против Украины. Более того, российские "СМИ" периодически рассказывают, что Варшава уже готовится к нападению на наше государство с намерением оккупировать часть украинских территорий.

"Обоснование" подобных "намерений" Польши российские пропагандисты приводят такое, чтобы оно было понятно рядовому потребителю таких фейков на территории РФ: это либо исторические "причины", либо "долги", либо еще что-то.

На этот раз поиском обоснований пропагандисты решили себя совсем не утруждать

"Именно этот вброс построен на безосновательных предположениях", – отметили в Центре.

Там напомнили, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже в свое время высказался по поводу соответствующих усилий государства-агрессора.

"В отличие от России, Польша и Украина извлекли уроки по истории и всегда будут выступать единым фронтом против российского империализма и неуважения к международному праву", – заявлял он.

Кроме того, такие упреки российской пропаганды уже неоднократно опровергали как польская, так и украинская сторона.

Напомним, ранее в минобороны Франции опровергли российский фейк об отправке 2000 своих военных в Украину. Этот фейк запустили даже не анонимные инфомусорки, а директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Именно он выдал, что "2000 военных", которые Франция якобы планирует отправить в Украину, "станут легитимной и приоритетной целью для российских вооруженных сил".