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Польша передает ВСУ три роты минометных САУ Rak, которые очень нужны на фронте именно сейчас. Фото и видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
1,4 т.
Польша передает ВСУ три роты минометных САУ Rak, которые очень нужны на фронте именно сейчас. Фото и видео

Самоходные минометы Rak, которые Украина получит от Польши в рамках нового пакета военной помощи, сейчас очень нужны на фронте. В частности, они помогут в отражении "пехотных штурмов" и для поддержки механизированных частей в ходе контрнаступления.

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Об этом пишет украинский военный портал Defence Express. Известно, что ВСУ получат три роты минометных САУ Rak, однако сроки и условия поставок пока не раскрываются (чтобы посмотреть фото и видео техники, доскролльте новость до конца).

Такое вооружение от Варшавы Украине передается впервые.

САУ Rak базируется на шасси бронемашины Rosomak, имеет калибр 120 мм, дальность стрельбы – до 12 км, темп стрельбы – 6-8 выстрелов в минуту, боекомплект – 46 выстрелов.

Для развертывания на позиции нужно всего 30 секунд, для сворачивания – только 15 секунд.

На вооружении Польши имеется в общей сложности 80 единиц Rak и 40 машин управления огнем к ним, возведенных в 10 рот. В каждой роте – по 8 минометных САУ и по 4 машины управления огнем.

Украина получит всего 24 самоходных миномета Rak и 12 машин для управления стрельбой.

В 2016-2021 годах польская вооруженная компания PGZ производила в год 16 единиц Rak, или два ротных комплекта. В рамках одного пакета помощи украинская армия получит такое количество минометов Rak, на производство которого необходимо минимум 1,5 года, отмечает Defence Express.

Польша передает ВСУ три роты минометных САУ Rak, которые очень нужны на фронте именно сейчас. Фото и видео
Польша передает ВСУ три роты минометных САУ Rak, которые очень нужны на фронте именно сейчас. Фото и видео
Польша передает ВСУ три роты минометных САУ Rak, которые очень нужны на фронте именно сейчас. Фото и видео
Польша передает ВСУ три роты минометных САУ Rak, которые очень нужны на фронте именно сейчас. Фото и видео
Польша передает ВСУ три роты минометных САУ Rak, которые очень нужны на фронте именно сейчас. Фото и видео
Польша передает ВСУ три роты минометных САУ Rak, которые очень нужны на фронте именно сейчас. Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву, чтобы встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой. Политики обсудили дальнейшее сотрудничество на фоне российской агрессии РФ, по итогам переговоров был подписан ряд двусторонних соглашений.

– Зеленский и премьер-министр Польши Моравецкий подписали протокол о поставках Украине военной техники, призванный существенно усилить украинские войска на поле сражения.

– В пакет войдут самолеты МиГ-29, БТР Rosomak, САУ Rak и системы ПВО, в том числе ПЗРК Piorun. Речь идет не только о поддержке, но и о сотрудничестве в формате закупок, что усилит оборонный потенциал как Украины, так и Польши, заявил Зеленский.

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