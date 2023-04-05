Польша передает ВСУ три роты минометных САУ Rak, которые очень нужны на фронте именно сейчас. Фото и видео

Самоходные минометы Rak, которые Украина получит от Польши в рамках нового пакета военной помощи, сейчас очень нужны на фронте. В частности, они помогут в отражении "пехотных штурмов" и для поддержки механизированных частей в ходе контрнаступления.

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Об этом пишет украинский военный портал Defence Express. Известно, что ВСУ получат три роты минометных САУ Rak, однако сроки и условия поставок пока не раскрываются (чтобы посмотреть фото и видео техники, доскролльте новость до конца).

Такое вооружение от Варшавы Украине передается впервые.

САУ Rak базируется на шасси бронемашины Rosomak, имеет калибр 120 мм, дальность стрельбы – до 12 км, темп стрельбы – 6-8 выстрелов в минуту, боекомплект – 46 выстрелов.

Для развертывания на позиции нужно всего 30 секунд, для сворачивания – только 15 секунд.

На вооружении Польши имеется в общей сложности 80 единиц Rak и 40 машин управления огнем к ним, возведенных в 10 рот. В каждой роте – по 8 минометных САУ и по 4 машины управления огнем.

Украина получит всего 24 самоходных миномета Rak и 12 машин для управления стрельбой.

В 2016-2021 годах польская вооруженная компания PGZ производила в год 16 единиц Rak, или два ротных комплекта. В рамках одного пакета помощи украинская армия получит такое количество минометов Rak, на производство которого необходимо минимум 1,5 года, отмечает Defence Express.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву, чтобы встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой. Политики обсудили дальнейшее сотрудничество на фоне российской агрессии РФ, по итогам переговоров был подписан ряд двусторонних соглашений.

– Зеленский и премьер-министр Польши Моравецкий подписали протокол о поставках Украине военной техники, призванный существенно усилить украинские войска на поле сражения.

– В пакет войдут самолеты МиГ-29, БТР Rosomak, САУ Rak и системы ПВО, в том числе ПЗРК Piorun. Речь идет не только о поддержке, но и о сотрудничестве в формате закупок, что усилит оборонный потенциал как Украины, так и Польши, заявил Зеленский.