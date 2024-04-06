Польша снова подняла в воздух боевые самолеты из-за ракетных обстрелов Украины

К утру 6 апреля Польша вновь подняла в воздух боевую авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину. Граждан предупредили о вероятности "повышенного уровня шума", особенно в юго-восточной части страны.

Об этом говорится в соцсети Х Оперативного командования ВС Польши. Там подчеркнули, что постоянно мониторят ситуацию.

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины. Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и ОК ВС Польши постоянно мониторит ситуацию", – сказано в сообщении.

Напомним, во время ракетной атаки на Украину 24 марта поляки также поднимали в воздух боевую авиацию. Российская ракета залетела на территорию Польши. Объект вошел в польское воздушное пространство в районе города Осердув и пробыл там 39 секунд.

В ОК ВС Польши проинформировали, что их военные знали, что российская ракета, пролетевшая через Люблинское воеводство, вернется в Украину. Они решили не сбивать ее из-за риска падения обломков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 6 апреля всю Украину охватила масштабная воздушная тревога. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили пуски крылатых ракет Х-101/555.

– Оккупанты ударили ракетами и "Шахедами" по Харьковской области. Попадания зафиксированы в Харькове и Дергачевском обществе. В областном центре есть погибшие и раненые.

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