'Получают важные результаты': Зеленский поздравил воинов Национальной гвардии с их праздником и вручил награды. Видео

В среду, 26 марта, президент Владимир Зеленский поздравил военных Национальной гвардии с их профессиональным праздником. Он вручил украинским защитникам награды за добросовестную службу.

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Соответствующим видео гарант поделился в своем Telegram-канале. Президент поблагодарил бойцов, которые стоят на защите Украины.

"День Национальной гвардии Украины. День нашей благодарности всем воинам НГУ, каждому подразделению, всем боевым бригадам Нацгвардии. Подразделения Нацгвардии, героические воины Нацгвардии стойко защищают Украину и получают столь важные результаты в уничтожении оккупанта", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что государство ценит военных НГУ, которые с 2014 года и после полномасштабного вторжения России высоко проявили себя в боях ради Украины.

По его словам, никто не забывает защитников, "в частности, воинов Нацгвардии, защитников Мариуполя, находящихся в российском плену воинов "Азова". Продолжается работа на всех уровнях с целью возвращения украинских бойцов домой.

"Спасибо за добросовестную службу нашему государству! Слава Национальной гвардии Украины!" – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины отреагировал на очередную массированную атаку дронами, которую совершила в ночь на 26 марта Россия. Он отметил необходимость усиления давления, в том числе санкций от США, на Россию ради прекращения российских ударов.

Ночью на 26 марта 117 ударных дронов РФ атаковали ряд областей Украины, в том числе Днепропетровскую, Сумскую, Черкасскую и другие регионы.

В Кривом Роге пострадали объекты гражданской инфраструктуры, а также местное предприятие. В Ахтырке в Сумской области – дома, магазины, обычная инфраструктура. Под обстрелами также находились общины Донетчины, Харьковщины, Запорожской области.

В Черкасскую область захватчики направили значительное количество ударных дронов, большинство из них летело на облцентр. В результате атаки в Черкассах вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры.

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