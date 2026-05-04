'Получил сверхтяжелые травмы': в селе на Сумщине рядом с воронкой нашли тело мужчины

В Сумской области в одном из сел на приграничье обнаружили тело местного жителя. Он погиб на собственном огороде, рядом была воронка от вражеского удара.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. Он рассказал, что мужчина несколько дней не выходил на связь, поэтому его начали искать.

"Нашли на собственном огороде. Рядом – воронка от вражеского удара. Все обстоятельства выясняются", – написал глава ОВА.

73-летний житель Краснопольской громады получил сверхтяжелые травмы и погиб на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия 2 мая ударила беспилотником и минометным огнем по Сумской области. Взрывы прогремели в двух районах – Шосткинском и Сумском; ранения получили трое гражданских.

Также войска РФ запустили ракеты по гражданской инфраструктуре Сумщины. Ранения получили шесть человек.

