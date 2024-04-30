Получили боевые повестки, но в ТЦК не явились: суд вынес приговор двум уклонистам из Харькова

В Харькове суд приговорил двух мужчин к тюремному сроку за уклонение от мобилизации. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что они получили боевые повестки, но не явились в территориальный центр комплектования.

Поэтому ближайшие три года двое харьковчан в возрасте 35 и 28 лет проведут за решеткой. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Сторона обвинения доказала, что в январе оба мужчины по результатам прохождения военно-врачебной комиссии были признаны пригодными к прохождению военной службы. После этого им вручили боевые повестки с требованием прибыть в Слободской территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Однако оба фигуранта проигнорировали законные требования.

В суде мужчины признали свою вину и заявили, что осознавали ответственность за неявку в сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки. В итоге Коминтерновский районный суд Харькова вынес обвинительные приговоры.

Суд признал двух мужчин виновными в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины). Им назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. В настоящее время они могут подать апелляционное обжалование.

Напомним, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что уклонисты платят огромные деньги за попытки покинуть территорию Украины. При этом многие нарушители остаются недовольными, что теряют деньги и вынуждены бежать из страны по горной реке.

Ранее сообщалось, что в суд в Хмельницкой области приговорил к году испытательного срока мужчину, который не явился в ТЦК после получения боевой повестки. Фигурант объяснил, что не смог этого сделать из-за "сильного похмелья".

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