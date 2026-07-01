Полуостров вновь в центре внимания мировой прессы, но на этот раз Крым предстает в ином свете. О Крыме говорят через призму ошибки россии в этой войне, когда она решилась на этот шаг, который двенадцать лет назад мог выглядеть как успех, а сейчас обернулся крахом империи. Издание Wall Street Journal, для которого я также предоставила свой комментарий, зафиксировало то, что Кремль двенадцать лет пытался не признавать. Издание написало о новом статусе оккупированного полуострова: из жемчужины империи Крым превращается в ахиллесову пяту для россии. Символ возвращенного величия становится источником наибольшей уязвимости.

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Институт изучения войны подтвердил массовый отъезд россиян и пророссийского кластера из оккупированного Крыма. Это касается не только туристов, о которых много говорят в последнее время. Атаки Украины вынуждают покидать полуостров российских военнослужащих, сотрудников силовых структур и даже оккупационных чиновников. Пока рано называть это массовым потоком, но единичные случаи действительно имеют место. Когда Институт изучения войны как аналитический центр высокого уровня официально фиксирует бегство силовиков, это означает одно: ситуация вышла из-под контроля rремля.

За последние сутки украинские дроны нанесли удары сразу по двум стратегическим нефтеперерабатывающим заводам в россии. Вчера мы уже говорили об ударе по НПЗ в Славянске на Кубани, именно оттуда шли поставки топлива в оккупированный Крым. Спутниковые снимки подтвердили масштабные разрушения, пожар по состоянию на утро так и не был ликвидирован. В ту же ночь был поражён морской порт в оккупированной Керчи.

Главные истории дня

Не прекращаются и точечные удары по военным объектам оккупантов. Их наносят различные структуры Сил безопасности и обороны Украины. Среди целей – эшелоны техники, военные топливные цистерны, грузовые поезда и многое другое.

Последствия ощутили сразу три временно оккупированные территории. Без света остались оккупированный Крым, оккупированный Мелитополь и оккупированный Донецк. В Бахчисарайском районе поврежден стратегический объект вблизи Некрасовки, в Севастополе прилеты зафиксировали в районе Казачьей бухты. Крымский мост в очередной раз перекрывали для движения из-за угрозы атаки.

Доходы россии от нефти и газа за первые пять месяцев 2026 года сократились почти на треть. На экономику дополнительно давит рост бюджетного дефицита и военных расходов. Нам ещё далеко до полного краха россии, поэтому мы фиксируем эти достижения с пониманием того, что впереди ещё много работы. Верю, что масштаб экономического давления будет только увеличиваться.

А теперь главное. Это советы для местного населения, наших сограждан. Мы следим за ситуацией, поэтому активно адаптируем рекомендации:

Оккупанты массово покидают полуостров, вместе с ними появляются вакантные должности, что обусловлено ослаблением контроля на ряде объектов. Если замечаете необычную активность или признаки поспешного отъезда силовиков в вашем районе, фиксируйте это и передавайте по доверенным каналам. Напомню о цифровой безопасности: не храните конфиденциальные данные и проводите очистку устройств. Используйте разные аккаунты для разных задач.

Из-за падения доходов рф оккупационная администрация будет искать новые способы компенсировать потери, в том числе за счет дополнительных поборов или штрафов с местного бизнеса. Учитывайте это, по возможности документируйте любые незаконные требования со стороны оккупантов.

Учитывайте, что часть оккупационных чиновников и силовиков, готовящихся к отъезду, может пытаться замести следы сотрудничества с оккупантами. Если у вас есть информация о конкретных коллаборационистах, сейчас подходящий момент передать её украинским структурам.

Стратегические объекты, такие как порты, НПЗ и военные базы, остаются приоритетными целями. Если вы проживаете вблизи подобной инфраструктуры, заранее продумайте альтернативный маршрут эвакуации.

Крым – это Украина. И мы видим, как это признает уже весь мир. Берегите себя