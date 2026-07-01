Дальносрочные санкции для "росмозка". Когда мы говорим о том, что Силы обороны Украины возвращают войну туда, откуда она пришла, перед глазами невольно возникают кадры поражения стратегических объектов в глубоком тылу рф. Далее следуют подсчёты: насколько те или иные атаки ослабляют военно-экономический потенциал противника. Это, безусловно, правильный подход, но он не учитывает ещё одно измерение – трансформацию психологии так называемых "простых россиян".

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Дело в том, что наши дальнобойные санкции – это, так сказать, лишь первый уровень возвращения войны туда, откуда она пришла. Когда "простые россияне" слышат взрывы, вызванные ударами украинских дальнобойных средств, вдыхают черный дым от горящих НПЗ, они начинают осознавать: война – это уже не что-то далекое. Она рядом. И угроза тоже. Но у войны есть и другие измерения, которые кардинально меняют привычную повестку дня.

На втором уровне "простые россияне" сталкиваются с войной в своих кошельках, смартфонах, холодильниках и, особенно, на заправках. Системные блокировки соцсетей и "перебои" с мобильным интернетом отбрасывают российское общество (если эти массы населения вообще можно назвать обществом) на десятилетия назад. Усиление цензуры и репрессий делает дальнейшую деградацию почти мейнстримом.

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Ну и, наконец, третий (и самый важный) уровень: невидимые химические реакции, происходящие в мозгу "простого россиянина". Согласно исследованиям Института конфликтологии и анализа рроссии (украинского аналитического центра), сегодня в головах россиян бушует настоящая буря.

Если годами для рядового обывателя главными проблемами были низкие зарплаты и высокие цены, то сегодня картина иная. Чаще всего в качестве наиболее актуальной проблемы опрошенные (33%) называют войну. Низкие зарплаты и высокие цены занимают второе (24%) и третье (18%) места. Более того, у значительной части населения начинают формироваться правильные причинно-следственные связи: рядовой россиянин понимает, что экономические проблемы являются прямым следствием войны, и хочет её скорейшего завершения. Для кого-то это может прозвучать неожиданно, но это социологический факт.

Конечно, так было не всегда. С декабря 2022 года доля россиян, выступающих за скорейшее завершение войны, постепенно росла: с 24% в начале полномасштабного вторжения до 46% в этом году. В то же время количество тех, кто поддерживал войну "до полной победы" без каких-либо временных ограничений, сократилось по сравнению с прошлым годом с 13% до 9% – самый низкий показатель за весь период полномасштабной войны.

А теперь вишенка на этом социологическом торте. Когда россиянам задают уточняющий вопрос, поддержали бы они решение своего военно-политического руководства прекратить войну уже завтра, ответ ошеломляет: 81% поддержали бы такой шаг. Это самый высокий показатель за более чем четыре года войны. В то же время эти цифры свидетельствуют об эффективности ежедневной работы Сил обороны Украины, в частности наших дальнобойных санкций.

Трудно переоценить возможные последствия этой "просветительской работы". Есть даже соблазн прогнозировать бунты, мятежи, перевороты и социальные взрывы. В конце концов, неудачные войны на протяжении всей истории российской империи (во всех её воплощениях) становились триггером именно таких процессов. Но ни один социолог, политолог или конфликтолог не подпишется под прогнозом с конкретными временными рамками. Все понимают, что рано или поздно на болотах наступит социальный и экономический коллапс, однако никто не знает, когда именно: послезавтра или через несколько лет.

Война не закончится в одно мгновение. Мы должны четко осознавать: кремлевскому режиму безразличны очереди на заправках, заблокированный мобильный интернет, низкие зарплаты и другие повседневные проблемы "простых россиян". Именно поэтому можно с уверенностью прогнозировать, что уровень общественного недовольства и протестных настроений в глубинке будет только расти. В той или иной форме этот пока скрытый конфликт между режимом и населением неизбежно будет влиять на способность Кремля вести войну. Понятно, что это будет не единственный фактор будущего справедливого мира, но, бесспорно, один из важных.

Каждый день и каждую ночь будет продолжаться наша "просветительская деятельность". Мы заставим "простых россиян" понять: пока ими правит бункерный дед, нормальная жизнь на болотах невозможна по определению. Прозрение непременно наступит. Зло непременно будет наказано. Украина победит. Слава Украине!