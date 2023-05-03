Полуслепой пенсионер и британская взрывчатка: ФСБ показала видео с 'признанием' задержанного в Крыму 'агента ГУР', но что-то пошло не так

ФСБ РФ продолжает "отжигать", рассказывая о пресечении покушений на гауляйтера временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова и других "топ-чиновников" РФ на украинском полуострове. Вслед за рапортом о задержании "украинской диверсионной группы", действовавшей под руководством ГУР МОУ и замглавы Офиса президента Украины Романа Машовца, там выдали видео с "допросом" "диверсантов".

Видео дня

Так, российские спецслужбы предлагают россиянам поверить, что милиционер в отставке Виктор Подвальный добровольно вызвался сотрудничать с ГУР, чтобы двух его сыновей, находящихся в Украине, не призвали в ходе мобилизации, а также вербовал в "ДРГ" полуслепых крымских пенсионеров. Видео "допроса" тиражируют российские СМИ.

Так, на одном из опубликованных видео человек, которого ФСБ представляет как "бывшего сотрудника полиции Виктора Подвального", который "признался" в сотрудничестве с украинской военной разведкой, в частности, с "другом главы ГУР МОУ Кирилла Буданова Романом Машовцом", занимающим пост заместителя главы Офиса президента Украины.

Подвальный на видео заявляет, что якобы сам вышел на связь с Машовцом и предложил "сотрудничество", поскольку двое его сыновей на подконтрольной украинской территории "прячутся от мобилизации".

"Как заявил на допросах бывший сотрудник полиции Виктор Подвальный, он пошел на сделку с ГУР, поскольку два его сына, живущие на Украине, прячутся от мобилизации. Чтобы их не забрали в армию, он сам вышел на Машовца и предложил сотрудничество. Вербовка произошла в польском Кракове. На связь со своими кураторами он выходил по специально выданному для этих целей телефону с использованием VPN", – пишут пропагандисты РФ со ссылкой на ФСБ.

По версии спецслужб РФ, именно Подвальный вербовал других членов "украинской ДРГ". Так, он рассказал о "вербовке" полуслепого пенсионера в Крыму, а также его пожилой супруги, чтобы через них получать посылки с напичканными взрывчаткой электроплитками.

Также мужчина на видео поведал "душераздирающую" историю, как мотивировал присоединиться к "ДРГ" еще одного задержанного, Александра Литвиненко, напомнив ему о задолженности по ипотеке. Ее, якобы сказал Подвальный Литвиненко, последнему сразу же спишут, как только на полуостров войдут ВСУ.

Не обошлось и без "англосаксов": взрывчатка и компоненты для взрывных устройств, как уверяют российские пропагандисты RT, производились в Великобритании.

"Силовики обнаружили по адресам украинских агентов самодельные бомбы из произведённых в Британии компонентов: их доставляли на полуостров внутри обычных бытовых электроплит из Болгарии, которые привозил житель Мелитополя. Украинская разведка использовала обычные коммерческие схемы и невольных сообщников", – выдали пропагандисты РФ, добавив, что из Болгарии посылки с электроплитами и британской взрывчаткой шли "через Турцию и Грузию".

В такой набор откровенного бреда не поверили даже россияне. В комментариях под новостями о "задержании украинской ДРГ в Крыму" они пишут, что все это "как будто низкопробный сериал на нтв" и удивляются, как авторы "героического кино" могли подумать, что в подобную постановку кто-либо поверит.

Напомним, утром 3 мая ФСБ заявила о предотвращении покушения на Аксенова и других топ-чиновников Крыма. В организации "покушений" обвинили замглавы ОПУ Романа Машовца.

Также российские спецслужбы заявили о задержании "украинской ДРГ" на полуострове, а также о том, что во время обысков у "диверсантов" нашли взрывчатку, компоненты для изготовления взрывных устройств и, судя по видео пропагандистов, гроздья украинских медалей и галстуки с тризубом, без которых, видимо, толковый "теракт" никак не совершить.