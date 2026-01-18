Ползучее давление: армия России продвинулась на направлении, где почти не фиксируются атаки

Россияне продвинулись вблизи населенных пунктов Свято-Покровское и Федоровка на Славянском направлении. На этом участке фронта, согласно сводкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, вражеская активность была значительно ниже, чем, например, на Лиманском или Покровском: в январе там фиксировались единичные атаки.

О продвижении врага сообщили в DeepState. Изменения линии соприкосновения на карте проекта отобразили 17 января, тем временем в российском минобороны выдуманным "освобождением" начали хвастаться с октября прошлого года.

Враг продвинулся на Славянском направлении

Вечером 17 января в DeepState обновили карту боевых действий, отразив продвижение оккупантов на сравнительно малоактивном Славянском направлении.

"Враг продвинулся вблизи Свято-Покровского и Федоровки", – отметили аналитики.

В Генштабе в вечерней сводке за 17 января упоминали об одной вражеской атаке на этом участке.

Свои карты аналитики DeepState обновляют с определенной задержкой – в частности, для того, чтобы не навредить Силам обороны. Однако и в предыдущие дни января в ГШ ВСУ не сообщали о значительном всплеске вражеской активности на этом участке фронта.

Так, в сводке за 14 января Генштаб сообщал о шести отбитых на Славянском направлении атаках: кроме районов Федоровки и Свято-Покровского оккупанты пытались наступать в сторону Закитного.

Днем ранее на этих же участках было зафиксировано пять боевых столкновений, а утром 12 января в Генштабе сообщали о шести атаках "в районе населенных пунктов Свято-Покровское, Платоновка, Пазено и в сторону Закитного, Резниковки", добавив днем сообщение о еще одной попытке оккупантов продвинуться на украинские позиции вблизи Свято-Покровского.

До этого Свято-Покровское упоминалось в последний раз в утренней сводке от 6 января.

Между тем в российском минобороны об "освобождении" Свято-Покровского заявляли еще 25 декабря.

Федоровку же на бумаге оккупанты "захватили" вообще 7 октября 2025 года.

По словам украинского военного, автора Telegram-канала "Muchnoy Jugend", на Славянском направлении россияне активизировались в районе балки севернее Резниковки, по вражеским силам на северном берегу реки Сухая было нанесено поражение.

"Артиллерия врага плотно работает по Никифоровке, на фоне этого фиксируются попытки продвижения малыми группами в сторону Приволья. Также постепенно набиваются в район Миньковки, классическая тактика ползучего давления с разведкой боем", – отметил военный.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 18 января в Генштабе рассказали о десятках отбитых штурмов на Покровском направлении.

Также там сообщили, что за минувшие сутки Силы обороны отминусовали еще 830 российских оккупантов и без малого тысячу единиц военной техники и вооружений.

