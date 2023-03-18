Российские войска рано утром 18 марта нанесли ракетный удар по территории одного из жилых комплексов города Запорожья. Повреждены 9 многоквартирных домов, полностью уничтожен расположенный рядом ресторан.

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Откровенный теракт – удар по гражданскому населению – российские пропагандисты признали и попытались оправдать. Так, предатель Владимир Рогов, самоотверженно работающий на оккупантов, сначала заявил, что в ресторане располагались военные ВСУ, однако чем больше подробностей относительно последствий удара появлялось – тем гротескнее становились попытки коллаборанта оправдать террористические войска РФ.

Так, через несколько часов после удара (а ракеты российские захватчики запустили на рассвете, пока люди в поврежденных домах мирно спали), Рогов признал: российская С-300 прилетела туда, куда оккупанты и целились. Именно жилищный комплекс и ресторан при нем, по словам предателя, россияне и планировали уничтожить.

При этом у Рогова гражданский объект путем бесхитростных манипуляций превратился в "военный". Соответствующее сообщение он опубликовал в 7:10.

"Сегодня, начиная примерно с 04:15 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, раздалась серия взрывов... По традиции целью прилетов были объекты, используемые режимом Зеленского для ведения войны. Одной из ракет был уничтожен объект общественного питания, которое, по словам местных жителей, использовался как место расположения боевиков ВСУ. При этом, по словам гауляйтеров Зеленского, пострадавших и погибших среди людей нет. Правильно, нацисты – не люди", – попытался предатель оправдать ракетный удар по городу, в котором родился.

Однако чем больше в сети появлялось информации о последствиях удара, чем больше публиковалось фото и видео, зафиксировавших разрушенные без какой-либо цели жилой комплекс и ресторанное заведение – тем больше даже у такого "гения", как Рогов, возникало ощущение, что одними боевиками ВСУ оправдать это нельзя.

Часа через три после первого сообщения предатель выдал новую версию: на этот раз уже с "иностранными наемниками-нацистами", которых, якобы, "вторая армия мира" ликвидировала вместе с рестораном.

"Был нанесен удар по ресторанному комплексу "Моника Беллуччи", расположенному на территории элитного жилищного комплекса "Ренессанс" на Большом Луге во временно оккупированном городе Запорожье. Что осталось от "Моники" - хорошо видно на фото и видео. Этот комплекс был одним из основных баз для элиты из "Иностранного легиона" – именно здесь располагались иностранные нацисты-наемники и инструкторы. Как сообщают мои земляки, количество тел боевиков, которых достали из-под завалов, уже исчисляется десятками. Один из гауляйтеров Зеленского заявил, что пострадавших и погибших среди людей нет. Правильно, иностранные наемники-нацисты – не люди", – не сдерживал фантазии Рогов.

Напомним, утром 18 марта оккупанты выпустили ракеты по жилому комплексу в Запорожье. В результате прилета повреждены жилые дома и уничтожен ресторан.

Впоследствии в сети показали место попадания ракет РФ в Запорожье. На них видно, что ни "боевиков ВСУ", ни "десятков тел иностранных наемников", померещившихся Рогову, на территории ЖК не было и нет.