Мирно спали семьи с детьми: в сети показали место прилета ракет РФ в Запорожье

В ночь на 18 марта российские захватчики атаковали город Запорожье. Ракеты С-300 прилетели на территорию одного из городских жилых комплексов.

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Разрушен ресторан, повреждены 9 многоквартирных домов комплекса, где на момент удара мирно спали семьи с маленькими детьми. О последствиях очередного теракта РФ рассказали в Запорожской областной военной администрации, горсовете Запорожья и в местном издании "Первый Запорожский".

Ранним утром 18 марта в Запорожской ОВА рассказали о результатах атаки войск РФ на город Запорожье.

"Это была громкая ночь для областного центра. Р*шисты в очередной раз атаковали мирный город. Ракеты С-300 были направлены в территорию одного из жилых комплексов. Снаряды попали в один из объектов этого комплекса. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые многоквартирные дома: фасады, окна, крыши. Все соответствующие службы работают на месте. Информация о пострадавших уточняется. Враг совершил еще одно военное преступление. Держимся! За каждый террористический акт р*шистов ожидает возмездие!" – отмечено в сообщении, появившемся в Telegram-канале Запорожской ОВА в 5:18 утра.

Впоследствии секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев рассказал о последствиях атаки поподробнее. В результате российских ракет разрушен уютный ресторанчик, расположенный возле жилого комплекса, повреждения получили 9 многоквартирных домов, в которых на момент атаки люди мирно спали.

"Этой ночью российские нелюди ударили по одному из лучших и уютных жилых комплексов города, в котором мирно спали семьи с маленькими детьми. Одним ударом ракеты р*шисты безжалостно и бессмысленно свели на нет то, что запорожцы так долго и так бережно создавали для комфортной и удобной жизни. Орки почти полностью разрушили расположенный возле комплекса прекрасный ресторан, а от взрывной волны в 9-ти домах выбито 240 окон и 7 дверей. Приблизительная площадь поврежденного остекления - 650 квадратных метров. В четырех домах частично повреждены кровли", – отметил Куртев.

Выяснилось, что российская ракета уничтожила ресторан "Моника Белуччи". На странице заведения в Instagram показали последствия прилета и отметили, что, к счастью, никто не пострадал.

Не пострадали также жильцы ЖК.

По словам Куртева, с самого утра на месте прилета работают все соответствующие службы. Специалисты "Запорожремсервиса" и городской аварийно-спасательной службы уже закрыли часть окон плитами OSB, а сотрудники "ЭЛУАШа" вывозят строительный мусор.

"Также на городе работают представители соцзащиты, дежурит автобус с генератором (где люди могут согреться и получить помощь) и установлена палатка от городского совета, в которой жителям предоставляют всю необходимую информацию с дорожной картой. В ближайшее время на месте начнут работать психологи", – добавил психолог. секретарь горсовета.

При этом российский пропагандист и предатель Владимир Рогов выдал отвратительный пост, в котором признался: захватчики действительно били по граждански умышленно. В больной голове коллаборанта в разрушенном ресторане размещались воины ВСУ.

"Традиционно целью прилетов были объекты, используемые режимом Зеленского для ведения войны. Одной из ракет был уничтожен объект общепита, который, по словам местных жителей, использовался как место расположения боевиков ВСУ", – выдал предатель.

Впоследствии Рогову захотелось добавить "красок" в свою болезненную фантазию, поэтому воины ВСУ трансформировались в "иностранных наемников", которых благодаря бурному воображению коллаборанта "десятками достают из-под завалов".

"Этот комплекс был одной из основных баз для элиты из "Иностранного легиона" – именно здесь располагались иностранные нацисты-наемники и инструкторы. Как сообщают мои земляки, количество тел боевиков, которых достали из-под завалов, уже десятки", – не сдерживал себя коллаборант.

Напомним, в ночь на 18 марта Россия атаковала Украину 16-ю иранскими дронами-камикадзе. Силы ПВО Украины сбили 11 из них. Атака осуществлялась по двум направлениям – с восточного побережья Азовского моря и из Брянской области России.

В Новомосковске Днепропетровской области зафиксирован прилет по критической инфраструктуре, в Киевской и Житомирской областях были слышны взрывы. По предварительным данным, в этих регионах сработало ПВО. Все "Шахеды", летевшие на Киев, были сбиты.

А вот город Запорожье РФ атаковала ракетами. Оккупанты выпустили ракеты по жилому комплексу в Запорожье: повреждены дома.